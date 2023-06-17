BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Balıkesir Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2023, BAÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 340,24 454.556

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 326,28 554.729

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 325,76 558.870

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 312,15 677.225

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 305,98 737.628

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 304,02 757.975

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 301,95 779.744

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 45/47 300,58 794.503

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 299,56 805.396

Grafik Tasarımı TYT 55/57 296,27 841.559

Mekatronik TYT 40/41 288,79 929.433

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 283,85 991.539

Makine TYT 50/52 283,44 996.919

Elektrik TYT 60/62 283,1 1.001.375

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 45/47 282,3 1.011.579

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 280,18 1.039.646

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 271,9 1.155.263

Makine TYT 40/41 270,48 1.176.089

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 269,41 1.192.028

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 269,32 1.193.440

Mimari Restorasyon TYT 60/62 269,1 1.196.689

Harita ve Kadastro TYT 40/41 263,34 1.285.297

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 263,11 1.288.997

Elektrik TYT 40/41 262,68 1.295.696

Madencilik Teknolojisi TYT 40/41 261,81 1.309.805

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 30/31 259,8 1.342.666

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 258,37 1.366.421

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 55/57 258,31 1.367.395

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 257,51 1.380.946

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 45/47 257,09 1.387.859

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 257,08 1.388.141

İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 255,4 1.417.086

İşletme Yönetimi TYT 60/62 255,07 1.422.713

Elektrik TYT 60/62 254,38 1.434.646

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 254,29 1.436.270

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 253,21 1.455.096

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 249,66 1.518.864

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 248,76 1.535.488

İşletme Yönetimi TYT 50/52 248,46 1.541.095

Pazarlama TYT 40/41 248,07 1.548.351

Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 50/52 246,72 1.573.774

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 245,47 1.597.656

Lojistik TYT 60/62 244,25 1.621.376

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 243,82 1.629.881

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 243,3 1.639.976

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 242,35 1.658.551

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 240,91 1.687.018

Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 238,3 1.740.666

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 236,41 1.780.261

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 233,97 1.832.801

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 38/39 232,98 1.854.338

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 232,95 1.854.814

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi TYT 35/36 232,02 1.875.567

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 231,73 1.881.943

İşletme Yönetimi TYT 50/52 231,49 1.887.321

Dış Ticaret TYT 40/41 230,98 1.898.874

Pazarlama TYT 44/46 230,72 1.904.478

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 45/47 229,83 1.924.746

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 33/34 228,85 1.947.421

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,6 1.953.244

Pazarlama (İÖ) TYT 40/41 228,18 1.963.144

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 226,68 1.998.052

Pazarlama TYT 40/41 226,28 2.007.518

Lojistik (İÖ) TYT 40/41 225,23 2.032.789

İşletme Yönetimi TYT 25/26 223,91 2.064.110

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 50/52 222,96 2.087.154

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 50/52 222,28 2.103.740

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 65/67 219,71 2.167.017

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 70/72 416,3 32.135

Psikoloji EA 70/72 375,74 106.987

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 374,22 110.541

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 360,51 145.509

Havacılık Yönetimi EA 60/62 306,9 366.499

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 298,02 423.320

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 285,4 516.920

Sosyoloji EA 50/52 274,95 607.779

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 50/52 270,75 647.623

İşletme EA 70/72 268,22 672.900

Maliye EA 60/62 265,52 700.953

Uluslararası Ticaret EA 50/52 263,64 720.792

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 262,23 735.748

Finans ve Bankacılık EA 50/52 259,23 768.949

İktisat EA 70/72 257,45 788.953

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 254,16 827.201

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 246,67 919.249

Uluslararası Ticaret (İÖ) EA 40/41 243,64 957.974

Maliye (İÖ) EA 40/41 240,78 995.859

Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 40/41 229,98 1.145.125

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 160/164 495,23 20.634

Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 433,2 71.807

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 430,58 74.320

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 413,62 91.338

Veterinerlik SAY 70/72 412,96 92.052

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 381,72 128.071

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 369,9 144.276

Hemşirelik SAY 100/103 355,72 166.141

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 348,75 178.135

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 339,16 196.232

Makine Mühendisliği SAY 90/93 327,87 220.114

Ebelik SAY 90/93 327,58 220.776

Mimarlık SAY 100/103 326,44 223.304

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 317,17 245.588

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 311,51 260.250

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 310,9 261.933

Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 309,64 265.393

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 308,62 268.246

Gıda Mühendisliği SAY 40/7 298,82 297.191

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/20 298,48 298.281

İnşaat Mühendisliği SAY 90/32 298,16 299.311

Matematik SAY 50/52 295,89 306.629

Kimya SAY 20/21 289,44 328.556

Biyoloji SAY 30/31 280,04 363.736

Fizik SAY 20/21 265,47 429.744

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 398,16 24.293

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 386,29 37.341

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 383,51 40.990

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 369,89 63.150

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 361,49 80.635

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 360,82 82.183

İlahiyat SÖZ 108/111 326,41 199.285

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 320,32 229.029

Coğrafya SÖZ 60/62 313,93 264.330

Tarih SÖZ 80/82 294,93 390.739

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 294,41 394.529

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 286 461.531

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 283,91 478.940

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 282,17 494.040

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 268,11 625.767

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER