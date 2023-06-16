SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SCÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları 2023, SCÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 70/72 348,92 401.114
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 346,21 417.089
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 332,36 509.014
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 321,04 597.416
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 319,63 609.601
Fizyoterapi TYT 70/72 315,77 643.859
Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 312,42 674.663
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 311,35 684.761
Diyaliz TYT 70/72 308,92 708.248
Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 308,28 714.441
Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 305,24 745.290
Odyometri TYT 70/72 305,09 746.909
Eczane Hizmetleri TYT 70/72 304,32 754.867
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 302,93 769.469
Optisyenlik TYT 70/72 302,8 770.832
Adalet TYT 60/62 299,42 806.974
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 295,53 849.911
Eczane Hizmetleri TYT 45/47 286,7 955.129
Aşçılık TYT 40/41 286,01 963.909
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 60/62 281,05 1.028.070
Sosyal Güvenlik TYT 60/62 273,04 1.138.775
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 270,47 1.176.272
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 269,8 1.186.256
Mekatronik TYT 40/41 268,41 1.207.114
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 70/72 267,98 1.213.679
Elektrik TYT 50/52 267,72 1.217.576
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 267 1.228.501
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 266 1.243.999
Raylı Sistemler Makinistliği TYT 60/62 265,71 1.248.287
Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 265,08 1.257.948
Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 264,62 1.265.134
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 263,42 1.284.016
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 262,61 1.296.952
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 261,63 1.312.866
Makine TYT 40/41 261,27 1.318.645
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 45/47 261 1.323.007
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 260,83 1.325.798
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 60/62 260,73 1.327.560
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 259,94 1.340.338
Aşçılık TYT 30/31 258,29 1.367.798
Sosyal Hizmetler TYT 35/36 257,46 1.381.749
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 255,13 1.421.573
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 254,04 1.440.503
Maliye TYT 60/62 250,73 1.499.424
Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 245,82 1.591.140
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 245,51 1.596.780
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 245,11 1.604.681
İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 241,66 1.672.176
Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 240,78 1.689.634
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 239,84 1.708.737
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 239,47 1.716.320
İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 239,02 1.725.578
İşletme Yönetimi TYT 60/62 237,99 1.747.388
Yapı Denetimi TYT 40/41 237,66 1.754.091
Elektrik TYT 50/52 237,13 1.764.924
Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 60/62 236,76 1.772.836
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 234,77 1.815.404
Dış Ticaret TYT 60/62 233,71 1.838.422
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 233,39 1.845.372
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 232,83 1.857.620
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 231,77 1.881.130
Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 30/31 231,51 1.886.933
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 231,15 1.894.817
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 231,03 1.897.628
Sosyal Güvenlik TYT 38/39 229,41 1.934.533
Organik Tarım TYT 40/41 228,92 1.945.798
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 228,59 1.953.407
Lojistik TYT 20/21 227,76 1.972.717
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 226,77 1.995.955
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 226,33 2.006.434
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 226,27 2.007.834
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 65/67 226,14 2.010.911
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 225,79 2.019.187
Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 70/72 225,61 2.023.715
Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 225,42 2.028.196
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 225,22 2.033.022
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 224,86 2.041.493
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 35/36 224,56 2.048.638
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 224,02 2.061.474
Maliye TYT 20/21 223,62 2.071.078
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 51/53 222,5 2.098.215
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 221,08 2.132.651
Maliye (İÖ) TYT 60/62 220,74 2.141.189
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 220,72 2.141.672
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 220,63 2.143.980
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 59/61 219,87 2.162.966
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 218,69 2.192.447
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 218,46 2.198.013
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 218,43 2.198.661
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 45/47 218,12 2.206.288
Posta Hizmetleri TYT 45/47 217,93 2.211.135
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 217,15 2.230.339
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 216,78 2.239.271
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 30/31 215,66 2.267.036
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 215,57 2.269.317
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 214,94 2.285.245
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 214,93 2.285.517
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 214,45 2.297.428
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 213,8 2.313.983
Maliye TYT 25/26 213,35 2.325.162
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 213,33 2.325.796
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 211,44 2.373.163
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 60/62 404,05 50.666
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 368,79 123.659
Psikoloji EA 120/123 358,1 152.269
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 352,34 169.154
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 323,03 280.710
Sosyal Hizmet EA 60/62 293,11 457.375
Sosyal Hizmet (İÖ) EA 40/41 272,62 629.716
Sağlık Yönetimi EA 60/62 270,9 646.123
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 260,16 758.554
İktisat EA 30/31 253,06 840.361
İşletme EA 50/52 246,1 926.379
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 240,44 1.000.323
Sosyoloji EA 80/82 240,31 1.001.999
Maliye EA 80/82 236,42 1.055.130
Finans ve Bankacılık EA 70/72 235,36 1.069.723
Felsefe EA 30/31 231,42 1.124.750
Turizm İşletmeciliği EA 20/21 229,33 1.154.509
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30/31 225,85 1.204.203
Ekonometri EA 30/31 210,35 1.424.147
Finans ve Bankacılık EA 30/31 186,29 1.691.346
Sigortacılık EA 30/31 181,85 1.721.479
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 200/205 492,41 22.568
Diş Hekimliği SAY 110/113 471,2 38.692
Eczacılık SAY 80/82 451,22 55.527
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 408,59 96.710
Veterinerlik SAY 65/67 377,48 133.663
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 372,16 141.068
Hemşirelik SAY 170/175 352,79 171.170
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 343,33 188.174
Hemşirelik SAY 100/103 332,5 209.977
Ebelik SAY 80/82 323,95 229.118
Mimarlık SAY 70/18 315,69 249.310
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 315,57 249.559
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 310,36 263.357
Endüstri Mühendisliği SAY 30/31 308,46 268.716
Makine Mühendisliği SAY 30/9 299,5 295.068
İnşaat Mühendisliği SAY 30/6 298,98 296.727
Kimya Mühendisliği SAY 20/3 298,94 296.802
Mekatronik Mühendisliği SAY 20/19 298,55 298.044
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/9 298,15 299.372
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 297,07 302.745
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 296,35 305.099
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 20/21 284,16 347.674
Matematik SAY 50/52 278,69 369.273
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 40/41 271,46 400.699
Kimya SAY 20/21 269,63 409.375
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 266,68 423.719
Biyoloji SAY 20/21 257,3 474.410
Biyokimya SAY 40/41 250,37 518.575
Fizik SAY 20/21 248,95 528.443
Şehir ve Bölge Planlama SAY 50/52 226,79 726.262
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 394,57 27.831
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,1 44.445
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 354,91 97.082
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 342,47 134.825
İlahiyat SÖZ 135/139 317,22 245.702
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 298,19 366.747
Tarih SÖZ 70/72 278,17 529.713
İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 273,44 573.788
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 264,28 664.240
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 252,24 793.631
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 251,66 800.116
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 249,36 825.967
Gazetecilik SÖZ 80/82 237,27 964.272
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 233,11 1.011.725
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 221,6 1.140.558
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70/72 208,09 1.276.540
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 186,49 1.432.968
Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60/62 172,96 1.479.464
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/66 167 1.488.164
Türk Halkbilimi SÖZ 55/48 165,07 1.489.856
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 398,52 24.345
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 357,48 39.411
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 351,57 41.671
Alman Dili ve Edebiyatı DİL 90/93 269,97 75.750
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 252,47 84.205