SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SCÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları 2023, SCÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 348,92 401.114

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 346,21 417.089

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 332,36 509.014

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 321,04 597.416

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 319,63 609.601

Fizyoterapi TYT 70/72 315,77 643.859

Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 312,42 674.663

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 311,35 684.761

Diyaliz TYT 70/72 308,92 708.248

Diş Protez Teknolojisi TYT 70/72 308,28 714.441

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 305,24 745.290

Odyometri TYT 70/72 305,09 746.909

Eczane Hizmetleri TYT 70/72 304,32 754.867

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 302,93 769.469

Optisyenlik TYT 70/72 302,8 770.832

Adalet TYT 60/62 299,42 806.974

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 295,53 849.911

Eczane Hizmetleri TYT 45/47 286,7 955.129

Aşçılık TYT 40/41 286,01 963.909

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 60/62 281,05 1.028.070

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 273,04 1.138.775

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 270,47 1.176.272

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 269,8 1.186.256

Mekatronik TYT 40/41 268,41 1.207.114

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 70/72 267,98 1.213.679

Elektrik TYT 50/52 267,72 1.217.576

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 267 1.228.501

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 266 1.243.999

Raylı Sistemler Makinistliği TYT 60/62 265,71 1.248.287

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 265,08 1.257.948

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 264,62 1.265.134

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 263,42 1.284.016

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 262,61 1.296.952

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 261,63 1.312.866

Makine TYT 40/41 261,27 1.318.645

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 45/47 261 1.323.007

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 260,83 1.325.798

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 60/62 260,73 1.327.560

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 259,94 1.340.338

Aşçılık TYT 30/31 258,29 1.367.798

Sosyal Hizmetler TYT 35/36 257,46 1.381.749

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 255,13 1.421.573

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 254,04 1.440.503

Maliye TYT 60/62 250,73 1.499.424

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 245,82 1.591.140

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 245,51 1.596.780

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 245,11 1.604.681

İnşaat Teknolojisi TYT 65/67 241,66 1.672.176

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 240,78 1.689.634

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 239,84 1.708.737

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 239,47 1.716.320

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 60/62 239,02 1.725.578

İşletme Yönetimi TYT 60/62 237,99 1.747.388

Yapı Denetimi TYT 40/41 237,66 1.754.091

Elektrik TYT 50/52 237,13 1.764.924

Sağlık Turizmi İşletmeciliği TYT 60/62 236,76 1.772.836

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 234,77 1.815.404

Dış Ticaret TYT 60/62 233,71 1.838.422

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 233,39 1.845.372

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 232,83 1.857.620

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 231,77 1.881.130

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 30/31 231,51 1.886.933

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 231,15 1.894.817

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 231,03 1.897.628

Sosyal Güvenlik TYT 38/39 229,41 1.934.533

Organik Tarım TYT 40/41 228,92 1.945.798

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 228,59 1.953.407

Lojistik TYT 20/21 227,76 1.972.717

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 226,77 1.995.955

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 226,33 2.006.434

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 226,27 2.007.834

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 65/67 226,14 2.010.911

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 225,79 2.019.187

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 70/72 225,61 2.023.715

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 225,42 2.028.196

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 225,22 2.033.022

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 224,86 2.041.493

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 35/36 224,56 2.048.638

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 224,02 2.061.474

Maliye TYT 20/21 223,62 2.071.078

Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 51/53 222,5 2.098.215

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 221,08 2.132.651

Maliye (İÖ) TYT 60/62 220,74 2.141.189

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 220,72 2.141.672

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 220,63 2.143.980

İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TYT 59/61 219,87 2.162.966

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 218,69 2.192.447

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 218,46 2.198.013

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 218,43 2.198.661

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası TYT 45/47 218,12 2.206.288

Posta Hizmetleri TYT 45/47 217,93 2.211.135

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 217,15 2.230.339

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 216,78 2.239.271

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 30/31 215,66 2.267.036

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 215,57 2.269.317

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 214,94 2.285.245

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 214,93 2.285.517

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 214,45 2.297.428

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 213,8 2.313.983

Maliye TYT 25/26 213,35 2.325.162

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 213,33 2.325.796

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 211,44 2.373.163

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 60/62 404,05 50.666

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 368,79 123.659

Psikoloji EA 120/123 358,1 152.269

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 352,34 169.154

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 323,03 280.710

Sosyal Hizmet EA 60/62 293,11 457.375

Sosyal Hizmet (İÖ) EA 40/41 272,62 629.716

Sağlık Yönetimi EA 60/62 270,9 646.123

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 260,16 758.554

İktisat EA 30/31 253,06 840.361

İşletme EA 50/52 246,1 926.379

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70/72 240,44 1.000.323

Sosyoloji EA 80/82 240,31 1.001.999

Maliye EA 80/82 236,42 1.055.130

Finans ve Bankacılık EA 70/72 235,36 1.069.723

Felsefe EA 30/31 231,42 1.124.750

Turizm İşletmeciliği EA 20/21 229,33 1.154.509

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30/31 225,85 1.204.203

Ekonometri EA 30/31 210,35 1.424.147

Finans ve Bankacılık EA 30/31 186,29 1.691.346

Sigortacılık EA 30/31 181,85 1.721.479

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 200/205 492,41 22.568

Diş Hekimliği SAY 110/113 471,2 38.692

Eczacılık SAY 80/82 451,22 55.527

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 408,59 96.710

Veterinerlik SAY 65/67 377,48 133.663

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 372,16 141.068

Hemşirelik SAY 170/175 352,79 171.170

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 343,33 188.174

Hemşirelik SAY 100/103 332,5 209.977

Ebelik SAY 80/82 323,95 229.118

Mimarlık SAY 70/18 315,69 249.310

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 315,57 249.559

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 65/67 310,36 263.357

Endüstri Mühendisliği SAY 30/31 308,46 268.716

Makine Mühendisliği SAY 30/9 299,5 295.068

İnşaat Mühendisliği SAY 30/6 298,98 296.727

Kimya Mühendisliği SAY 20/3 298,94 296.802

Mekatronik Mühendisliği SAY 20/19 298,55 298.044

Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/9 298,15 299.372

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 297,07 302.745

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 296,35 305.099

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 20/21 284,16 347.674

Matematik SAY 50/52 278,69 369.273

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 40/41 271,46 400.699

Kimya SAY 20/21 269,63 409.375

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50/52 266,68 423.719

Biyoloji SAY 20/21 257,3 474.410

Biyokimya SAY 40/41 250,37 518.575

Fizik SAY 20/21 248,95 528.443

Şehir ve Bölge Planlama SAY 50/52 226,79 726.262

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 394,57 27.831

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 381,1 44.445

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 354,91 97.082

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 342,47 134.825

İlahiyat SÖZ 135/139 317,22 245.702

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 298,19 366.747

Tarih SÖZ 70/72 278,17 529.713

İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 273,44 573.788

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 264,28 664.240

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 252,24 793.631

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 251,66 800.116

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 249,36 825.967

Gazetecilik SÖZ 80/82 237,27 964.272

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 233,11 1.011.725

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 221,6 1.140.558

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70/72 208,09 1.276.540

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 186,49 1.432.968

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 60/62 172,96 1.479.464

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/66 167 1.488.164

Türk Halkbilimi SÖZ 55/48 165,07 1.489.856

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 398,52 24.345

İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 357,48 39.411

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 351,57 41.671

Alman Dili ve Edebiyatı DİL 90/93 269,97 75.750

Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 252,47 84.205