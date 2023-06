MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Malatya Turgut Özal Üniversitesi taban puanları 2023, MTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 30/31 320,42 602.738

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 293,4 874.600

Çocuk Gelişimi TYT 30/31 293,16 877.376

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 290,76 905.845

Optisyenlik TYT 70/72 278,51 1.062.227

Aşçılık TYT 50/52 271,23 1.165.069

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 269,06 1.197.296

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 50/52 267,04 1.227.893

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 258,58 1.362.941

Sosyal Güvenlik TYT 30/31 258,57 1.363.134

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 257,42 1.382.406

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 251,81 1.479.931

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 250,89 1.496.504

Harita ve Kadastro TYT 40/41 248,41 1.542.011

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 246,93 1.569.713

Moda Tasarımı TYT 40/41 243,16 1.642.778

İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 240,37 1.697.928

Elektrik TYT 50/52 240,11 1.703.197

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 239,28 1.720.288

Bahçe Tarımı TYT 40/41 236,53 1.777.711

Mekatronik TYT 40/41 236,48 1.778.728

İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 236,12 1.786.417

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 234,17 1.828.378

Turist Rehberliği TYT 34/35 233,84 1.835.586

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 35/36 233,74 1.837.634

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 233 1.853.902

Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 232,8 1.858.243

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 40/41 232,43 1.866.442

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 20/21 231,91 1.878.025

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 229,94 1.922.185

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 229,18 1.939.753

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 227,69 1.974.482

Yerel Yönetimler TYT 40/41 227,3 1.983.630

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 225,52 2.025.793

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 224,3 2.054.805

Dış Ticaret TYT 30/31 223,82 2.066.197

İnşaat Teknolojisi TYT 35/36 223,55 2.072.712

Madencilik Teknolojisi TYT 20/21 223,29 2.078.935

Mimari Restorasyon TYT 30/31 222,85 2.089.802

İşletme Yönetimi TYT 25/26 222,79 2.091.356

Yapı Denetimi TYT 30/31 216,81 2.238.610

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 307,9 360.498

Havacılık Yönetimi EA 30/31 288,81 490.000

Sosyal Hizmet EA 30/31 288,16 495.046

Tarım Ekonomisi EA 20/21 284,36 525.535

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 234,44 1.082.433

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40/41 227,44 1.181.350

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 224,91 1.217.785

Uluslararası İşletme Yönetimi EA 40/41 209,08 1.441.459

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 100/103 490,11 24.201

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 382,35 127.232

Hemşirelik SAY 40/41 362,44 155.395

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 345,85 183.421

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/12 297,97 299.873

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 296,53 304.503

Bitki Koruma SAY 40/41 264,64 433.948

Bahçe Bitkileri SAY 40/41 246,81 543.977

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 40/41 283,42 483.235