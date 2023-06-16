AMASYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Amasya Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Amasya Üniversitesi taban puanları 2023, AÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
AMASYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 339,11 461.935
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 323,72 575.309
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 309,92 698.382
- Mekatronik (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 307,64 720.870
- Fizyoterapi TYT 65/67 305,62 741.202
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 300,39 796.548
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 299,44 806.789
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 298,11 821.271
- Eczane Hizmetleri TYT 30/31 297,57 827.183
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 290,1 913.704
- Optisyenlik TYT 70/72 287,65 943.451
- Elektrik (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 287,65 943.535
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 40/41 284,89 978.107
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 283,08 1.001.547
- Aşçılık TYT 50/52 281,23 1.025.597
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 279,13 1.053.847
- Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 273,96 1.125.518
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 273,56 1.131.396
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 268,51 1.205.552
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 264,79 1.262.569
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 50/52 264,57 1.265.985
- Elektrik TYT 35/36 263,78 1.278.317
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 150/154 262,69 1.295.614
- Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 260,67 1.328.446
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 50/52 259,02 1.355.565
- Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 258,05 1.371.742
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 258,02 1.372.259
- Yaşlı Bakımı TYT 55/57 257,98 1.373.009
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) TYT 50/52 257,01 1.389.272
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 65/67 255,67 1.412.317
- Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 170/175 255,52 1.414.885
- Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 41/43 254,9 1.425.694
- Harita ve Kadastro TYT 50/52 254,65 1.429.860
- Makine TYT 40/41 252,85 1.461.494
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 251,91 1.478.271
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 250,5 1.503.496
- Mekatronik TYT 30/31 247,84 1.552.637
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 247,45 1.559.873
- Makine TYT 30/31 247,18 1.565.039
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 46/48 245,15 1.603.916
- Moda Tasarımı TYT 30/31 245,08 1.605.322
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 244,86 1.609.484
- Bitki Koruma TYT 30/31 242,75 1.650.759
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 50/52 239,03 1.725.451
- Kimya Teknolojisi TYT 40/41 237,91 1.748.886
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 235,65 1.796.486
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 233,85 1.835.280
- Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 231,28 1.892.073
- Gıda Teknolojisi TYT 45/47 231,19 1.893.946
- İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 231,16 1.894.761
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 40/41 231,06 1.896.947
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 231,03 1.897.776
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 230,88 1.901.045
- Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 35/36 230,65 1.906.213
- Mimari Restorasyon TYT 50/52 230,54 1.908.696
- Reklamcılık TYT 50/52 229,88 1.923.642
- Dış Ticaret TYT 35/36 229,62 1.929.589
- Pazarlama TYT 25/26 228,41 1.957.530
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 57/59 228,23 1.961.991
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 45/47 224,34 2.053.645
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 34/35 223,85 2.065.510
- Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 80/82 223,56 2.072.556
- Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 25/26 223,09 2.083.905
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 220,13 2.156.241
- Posta Hizmetleri TYT 60/62 219,92 2.161.659
- Maliye TYT 55/57 219,77 2.165.312
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 215,07 2.282.079
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 350,27 175.497
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 363,93 136.226
- Havacılık Yönetimi EA 50/52 288,96 488.919
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 242,68 970.584
- İktisat EA 35/36 238,37 1.028.296
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 395,85 110.843
- Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 353,77 169.505
- Tıp SAY 40/41 492,35 22.609
- Hemşirelik SAY 110/113 346,45 182.324
- Ebelik SAY 60/62 325,77 224.814
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 299,33 295.597
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/29 298,89 296.959
- Makine Mühendisliği SAY 20/7 298,74 297.439
- Beslenme ve Diyetetik SAY 30/31 295,82 306.846
- Matematik SAY 40/41 278,58 369.723
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 240,49 593.718
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 50/52 227,58 717.442
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 352,29 104.239
- İlahiyat SÖZ 99/102 310,45 285.336
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 296,02 382.529
- Tarih SÖZ 60/62 275,57 553.572
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 271,64 591.236
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 99/102 266,41 642.546
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 11/11 257,92 731.063
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 40/41 255,59 756.369
- Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 241,06 920.340
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,44 28.990
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,38 47.000
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 401,39 23.381
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 369,72 34.773