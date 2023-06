YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YOBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları 2023, YOBÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 80/82 336,58 479.179

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 332,12 510.806

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 322,08 588.760

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30/31 320,24 604.226

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 298,98 811.755

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 49/51 285,47 970.635

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 282,99 1.002.675

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 279,66 1.046.579

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 277,52 1.075.756

Optisyenlik TYT 60/62 276,16 1.094.622

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 275,15 1.108.684

Adalet TYT 85/88 272,05 1.153.115

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,62 1.219.170

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 262,55 1.298.001

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 261,23 1.319.257

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 260,82 1.326.013

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,31 1.334.424

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 259,52 1.347.372

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,23 1.352.177

Aşçılık TYT 50/52 259 1.355.901

Tapu ve Kadastro TYT 40/41 254,93 1.425.169

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 252,5 1.467.564

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 251,16 1.491.543

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 94/97 250,33 1.506.702

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 250,11 1.510.778

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 243,49 1.636.288

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 75/77 242,78 1.650.125

Sosyal Güvenlik TYT 72/74 242,75 1.650.789

Elektrik TYT 50/52 241,45 1.676.284

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 240,19 1.701.641

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 239,84 1.708.843

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40/41 239,58 1.714.277

Makine TYT 40/41 239,1 1.724.037

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 238,35 1.739.512

Grafik Tasarımı TYT 40/41 236,99 1.768.003

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 236,35 1.781.467

Elektrik TYT 35/36 235,67 1.795.932

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 234,89 1.812.791

İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 233,05 1.852.555

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 232,13 1.873.159

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 231,63 1.884.066

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 231,59 1.885.026

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 229,61 1.929.796

Tarım Makineleri TYT 20/21 229,43 1.933.992

Makine TYT 35/36 228,98 1.944.269

Grafik Tasarımı TYT 30/31 228,36 1.958.614

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 227,18 1.986.283

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 50/52 226,18 2.009.987

Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 224,4 2.052.325

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 222,92 2.088.106

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 222,05 2.109.064

İşletme Yönetimi TYT 30/31 221,02 2.134.193

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,7 2.142.042

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 220,66 2.143.214

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 220,35 2.150.954

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 219,19 2.180.012

Mimari Restorasyon TYT 20/21 218,52 2.196.588

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 30/31 218,48 2.197.435

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 215,91 2.260.862

Mimari Restorasyon TYT 20/21 214,58 2.294.134

İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 212,61 2.343.636

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 358,3 151.640

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 344,61 193.962

Çocuk Gelişimi EA 80/82 313,27 330.131

Tarım Ekonomisi EA 30/31 269,98 655.211

Sağlık Yönetimi EA 60/62 246,75 918.266

İşletme EA 20/21 231,32 1.126.207

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 40/41 230,82 1.133.183

İktisat EA 20/21 227,65 1.178.481

Uluslararası İlişkiler EA 30/31 221,9 1.261.073

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 219,09 1.301.215

Maliye EA 40/41 218,92 1.303.750

Sosyoloji EA 70/72 217,54 1.323.746

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 120/123 482,5 29.789

Diş Hekimliği SAY 50/52 466,16 42.873

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 385,86 122.849

Veterinerlik SAY 60/62 367,38 148.000

Hemşirelik SAY 100/103 335,67 203.338

Hemşirelik SAY 70/72 331,94 211.208

Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 331,56 212.008

Ebelik SAY 70/72 320,44 237.495

Mimarlık SAY 60/2 317,06 245.847

İnşaat Mühendisliği SAY 20/2 301,86 287.811

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40/8 298,33 298.765

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,22 299.125

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 287,1 336.966

Matematik SAY 25/26 270,73 404.112

Bitki Koruma SAY 30/31 256,28 480.483

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30/31 255,87 483.007

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 238,91 607.227

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 221,11 791.024

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 215,59 859.040

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 390,2 32.530

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,28 51.909

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 345,68 124.084

İlahiyat SÖZ 117/120 291,12 420.158

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 264,2 665.125

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 250,12 817.483

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 243 898.222

Tarih SÖZ 80/82 241,72 912.901

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 221,21 1.144.784

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 218,39 1.174.682

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 216,05 1.198.835

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 209,94 1.259.117

Gazetecilik SÖZ 60/62 206,74 1.288.679

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 391,65 26.785

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 337,06 47.347