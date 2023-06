ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | BEÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Zonduldak Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2023, BEÜN kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Açık Deniz Sondaj Teknolojisi TYT 30/31 398,93 191.010

Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi TYT 30/31 388,36 224.216

Anestezi TYT 70/72 339,46 459.582

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,94 504.879

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 320,05 605.934

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 75/77 311,27 685.522

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 309,94 698.231

Ameliyathane Hizmetleri TYT 75/77 308,85 708.920

Odyometri TYT 75/77 300,62 794.070

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 297,71 825.618

Eczane Hizmetleri TYT 70/72 297,5 827.894

Podoloji TYT 50/52 296,67 836.968

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 295,67 848.367

Optisyenlik TYT 75/77 287,11 950.068

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 70/72 285,36 972.068

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 282,55 1.008.281

Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45/47 282,18 1.013.104

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 281,95 1.016.108

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 280,91 1.029.947

Adalet TYT 90/93 277,43 1.077.102

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 270,67 1.173.259

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 269,4 1.192.198

Grafik Tasarımı TYT 60/62 268,26 1.209.348

Aşçılık TYT 70/72 267,99 1.213.505

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 100/103 267,76 1.217.024

Bilgisayar Teknolojisi TYT 50/52 265,49 1.251.684

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 264,22 1.271.461

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 260,85 1.325.550

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 60/62 260,82 1.325.897

Elektrik TYT 50/52 254,9 1.425.596

Madencilik Teknolojisi TYT 40/41 253,44 1.451.070

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 90/93 252,36 1.470.176

Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 251,97 1.476.988

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 60/62 251,92 1.478.060

Harita ve Kadastro TYT 60/62 250,1 1.510.883

Makine TYT 50/52 248,11 1.547.605

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 60/62 247,24 1.563.830

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 246,09 1.586.029

Yaşlı Bakımı TYT 75/77 246,04 1.587.026

Bilgisayar Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 244,91 1.608.713

Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 244,1 1.624.323

Metalurji TYT 20/21 239,69 1.711.789

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 239,68 1.712.193

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 238,39 1.738.831

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 60/62 238,34 1.739.729

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 238,13 1.744.303

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 237,94 1.748.454

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 237,29 1.761.592

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 70/72 236,32 1.782.198

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 234,75 1.815.751

İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 40/41 234,14 1.829.053

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 234,1 1.829.773

Lojistik TYT 60/62 234,08 1.830.302

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 233,04 1.852.892

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 30/31 232,83 1.857.517

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 232,69 1.860.565

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 232,16 1.872.356

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 65/67 231,86 1.878.975

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 231,24 1.892.959

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 231,08 1.896.427

Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 230,78 1.903.170

Sosyal Güvenlik TYT 50/52 230,77 1.903.561

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 230,53 1.909.027

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 25/26 229,07 1.942.299

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 25/26 227,48 1.979.291

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 90/93 227,33 1.982.796

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 226,42 2.004.321

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 226,32 2.006.771

İşletme Yönetimi TYT 50/52 226,26 2.008.134

İnsan Kaynakları Yönetimi TYT 50/52 223,42 2.075.778

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,44 2.123.866

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 220,97 2.135.533

Lojistik (İÖ) TYT 30/31 220,63 2.143.805

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 220,31 2.151.913

Yapı Denetimi TYT 25/26 219,88 2.162.755

Yerel Yönetimler TYT 20/21 218,44 2.198.499

Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) TYT 35/36 218,11 2.206.451

Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 55/57 217,66 2.217.763

İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 213,51 2.321.065

Yapı Ressamlığı TYT 30/31 212,07 2.357.284

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 211,37 2.374.883

Posta Hizmetleri TYT 50/52 210,48 2.396.816

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) TYT 86/89 207,12 2.479.186

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 90/93 362,5 140.123

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 361,18 143.625

Psikoloji (İÖ) EA 80/82 353,02 167.155

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 348,56 180.952

Sosyal Hizmet EA 40/41 295,07 443.617

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 80/82 261,6 742.574

Sosyoloji EA 50/52 259,08 770.617

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 251,57 858.141

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 251,25 862.249

İşletme EA 40/41 245,62 932.402

Maliye EA 70/72 239,33 1.015.126

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ) EA 60/62 238,12 1.031.832

İktisat (İngilizce) EA 40/41 237,77 1.036.604

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 40/41 232,75 1.105.902

İktisat EA 50/52 232,39 1.110.956

Turizm İşletmeciliği EA 25/26 231,16 1.128.441

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 229,64 1.149.962

Finans ve Bankacılık EA 60/62 225,19 1.213.680

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 50/52 218,37 1.311.718

Maliye (İÖ) EA 40/41 215,36 1.354.593

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 170/175 488,85 25.100

Diş Hekimliği SAY 100/103 469,74 39.886

Eczacılık SAY 90/93 451,93 54.915

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 400,38 105.686

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 387,1 121.296

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 372,08 141.160

Maden Mühendisliği SAY 15/1 346,2 182.780

Hemşirelik SAY 150/154 340,52 193.504

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 321,93 233.882

Biyomedikal Mühendisliği SAY 30/2 318,43 242.424

İnşaat Mühendisliği SAY 30/3 300,1 293.209

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/15 299,62 294.687

Makine Mühendisliği SAY 90/35 298,33 298.767

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/55 297,97 299.885

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 296,53 304.521

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 280,65 361.274

Matematik SAY 40/41 277,7 373.360

Kimya SAY 25/26 276,71 377.474

Biyoloji SAY 20/21 265,93 427.446

Geomatik Mühendisliği SAY 10/— – —

Fizik SAY 20/21 251,52 510.875

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 70/72 402,09 20.894

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,83 30.721

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 378,55 48.242

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 348,83 114.322

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 299,64 356.482

İlahiyat SÖZ 117/120 288,38 442.204

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 281,17 502.792

Tarih SÖZ 60/62 271,49 592.669

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 248,36 837.166

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 245,03 875.001

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 13/13 244,53 880.670

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 230,7 1.038.860

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 216,16 1.197.741

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 365,49 36.346

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 60/62 349,01 42.669

Turizm Rehberliği DİL 40/41 294,03 65.071