SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Selçuk Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023, SÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 70/72 359,56 343.594
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 356,24 360.493
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 343,15 435.961
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 332,62 507.102
Fizyoterapi TYT 70/72 328,51 537.510
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 325,98 557.141
Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 322,28 587.212
Odyometri TYT 70/72 319,14 613.787
Diyaliz TYT 70/72 318,37 620.518
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 317,69 626.427
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 315,63 645.176
Adalet TYT 100/103 314,49 655.487
Silah Sanayi Teknikerliği TYT 60/62 298,49 817.133
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 292,61 883.795
Adalet (İÖ) TYT 100/103 288,81 929.277
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 90/93 286,68 955.313
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 284,97 977.190
Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 284,46 983.599
Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 281,25 1.025.430
Aşçılık TYT 60/62 279,21 1.052.709
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 70/72 279,03 1.055.170
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 272,73 1.143.394
Dış Ticaret TYT 75/77 272,49 1.146.684
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 272,15 1.151.567
Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 271,25 1.164.789
Aşçılık TYT 70/72 270,96 1.168.896
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 50/52 269,08 1.196.969
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 266,09 1.242.627
Tapu ve Kadastro TYT 45/47 265,76 1.247.489
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 263,48 1.283.214
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 259,93 1.340.536
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 140/144 257,19 1.386.322
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 85/88 256,85 1.392.014
Spor Yönetimi TYT 55/57 256,53 1.397.608
Makine TYT 30/31 255,84 1.409.410
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 255,66 1.412.492
Mekatronik TYT 35/36 254,75 1.428.243
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75/77 253,77 1.445.100
Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 251,72 1.481.608
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 35/36 251,44 1.486.553
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 251,29 1.489.177
Dış Ticaret (İÖ) TYT 75/77 249,59 1.520.258
Elektrik TYT 50/52 249,52 1.521.537
İşletme Yönetimi TYT 120/123 249,02 1.530.739
Lojistik TYT 100/103 248,78 1.535.200
Mekatronik TYT 40/41 248,65 1.537.592
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 248,54 1.539.691
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 248,47 1.540.865
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 37/38 247,93 1.550.887
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 247,15 1.565.617
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 60/62 246,91 1.570.297
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 46/48 246,39 1.580.288
Elektrik TYT 40/41 246,27 1.582.522
Çevre Koruma ve Kontrol TYT 25/26 245,77 1.592.027
Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40/41 244,58 1.614.926
Emlak Yönetimi TYT 40/41 243,18 1.642.296
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 242,71 1.651.507
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80/82 242,4 1.657.636
Makine TYT 40/41 238,39 1.738.803
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 237,99 1.747.311
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 49/51 237,04 1.766.931
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 35/36 235,93 1.790.470
Pazarlama TYT 100/103 235,47 1.800.178
Makine TYT 50/52 235,31 1.803.701
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 235,26 1.804.715
Lojistik TYT 25/26 235,03 1.809.591
Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 231,99 1.876.213
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,93 1.877.520
Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 231,65 1.883.663
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 20/21 230,11 1.918.367
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 110/113 229,99 1.921.187
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 229,73 1.927.024
Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 229,65 1.929.110
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 229,55 1.931.364
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 229,4 1.934.782
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 228,54 1.954.630
Turist Rehberliği TYT 50/52 228 1.967.301
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 227,73 1.973.392
Harita ve Kadastro TYT 50/52 227,66 1.974.993
Organik Tarım TYT 30/31 227,12 1.987.726
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 110/113 226,91 1.992.623
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 80/82 226,61 1.999.816
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 226,5 2.002.556
Harita ve Kadastro TYT 80/82 226,49 2.002.605
Lojistik (İÖ) TYT 90/93 226,45 2.003.582
Harita ve Kadastro TYT 60/62 226,45 2.003.701
Bahçe Tarımı TYT 36/37 226,19 2.009.670
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 85/88 226,09 2.012.215
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 20/21 225,12 2.035.408
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 224,91 2.040.286
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 224,61 2.047.551
Harita ve Kadastro TYT 48/50 224,6 2.047.785
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 223,67 2.069.879
Dış Ticaret TYT 20/21 223,49 2.074.158
Emlak Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 223,05 2.085.001
Turist Rehberliği TYT 40/41 222,24 2.104.541
Turist Rehberliği TYT 40/41 222,08 2.108.383
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 222,01 2.110.087
Dış Ticaret TYT 38/39 221,99 2.110.423
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 221,75 2.116.168
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 221,45 2.123.729
Maliye TYT 65/67 221,18 2.130.371
Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 220,9 2.137.095
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 220,68 2.142.563
Organik Tarım TYT 30/31 220,67 2.142.970
Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 219,85 2.163.510
İşletme Yönetimi TYT 30/31 219,7 2.167.259
Dış Ticaret TYT 40/41 219,33 2.176.499
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 217,71 2.216.390
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 217,49 2.221.943
Yerel Yönetimler TYT 20/21 217,42 2.223.714
İşletme Yönetimi TYT 20/21 216,99 2.234.239
Lojistik TYT 50/52 216,79 2.239.193
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 25/26 216,48 2.246.790
Yerel Yönetimler TYT 30/31 215,97 2.259.538
Lojistik TYT 30/31 215,42 2.272.959
İşletme Yönetimi TYT 50/52 214,86 2.287.157
Lojistik TYT 25/26 214,47 2.296.926
Yapı Denetimi TYT 30/31 213,73 2.315.541
Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40/41 213,26 2.327.546
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 213,1 2.331.462
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 211,22 2.378.608
Maliye TYT 90/93 211,08 2.382.187
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 210,51 2.396.291
Maliye TYT 30/31 210,16 2.404.788
Yerel Yönetimler TYT 20/21 210 2.408.569
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 209,7 2.416.068
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 209,61 2.418.338
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 209,24 2.427.592
Mimari Restorasyon TYT 70/72 209,11 2.430.779
Maliye TYT 40/41 208,95 2.434.773
Yerel Yönetimler TYT 20/21 208 2.457.608
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 207,9 2.460.233
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Hukuk EA 250/257 424,4 22.769
Hukuk (İÖ) EA 230/236 408,79 43.032
Psikoloji EA 70/72 386,14 84.230
Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 378,62 100.491
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40/41 371,97 115.876
Çocuk Gelişimi EA 70/72 337,62 219.002
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 327,5 260.316
Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 60/62 323,11 280.384
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 321,03 290.283
Sosyal Hizmet EA 80/82 308,14 359.103
Havacılık Yönetimi EA 70/72 301,33 401.134
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90/93 299,42 413.814
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 289,75 482.652
Sağlık Yönetimi EA 80/82 289,35 485.876
Tarım Ekonomisi EA 40/41 289,14 487.503
Sosyal Hizmet EA 60/62 284,64 523.120
Sosyoloji EA 80/82 281,21 551.816
Moda Tasarımı EA 40/41 279,18 569.520
İşletme EA 100/103 275,21 605.346
Uluslararası İlişkiler EA 100/103 274,77 609.467
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 40/41 270,05 654.564
Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 261,39 744.929
İktisat EA 100/103 260,65 753.041
Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 259,57 765.125
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80/82 253,78 831.877
Turizm İşletmeciliği EA 30/31 251,86 854.781
İşletme (İÖ) EA 60/62 251,25 862.169
Arkeoloji EA 40/41 251,07 864.451
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 246,96 915.498
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 50/52 243,86 955.059
İktisat (İÖ) EA 50/52 241,56 985.539
Felsefe EA 50/52 241,34 988.514
Maliye EA 80/82 240,02 1.005.972
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi EA 20/21 237,63 1.038.355
İşletme EA 40/41 236,17 1.058.541
İşletme EA 40/41 233,31 1.098.203
Organik Tarım İşletmeciliği EA 30/31 225,22 1.213.178
Turizm İşletmeciliği EA 30/31 216,53 1.337.977
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 220/226 505,23 14.222
Diş Hekimliği SAY 120/123 480,59 31.301
Eczacılık SAY 60/62 457,94 49.731
Bilgisayar Mühendisliği SAY 64/66 435,73 69.468
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 428,4 76.391
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 64/66 412,78 92.218
Veterinerlik SAY 150/154 412,45 92.568
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56/58 377,12 134.155
Hemşirelik SAY 160/164 377,08 134.223
Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 40/41 357,58 163.001
Hemşirelik SAY 80/82 342,52 189.662
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 342,18 190.287
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 339,18 196.187
Mekatronik Mühendisliği SAY 24/25 338,18 198.155
Ebelik SAY 90/93 335,61 203.467
Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 332,36 210.297
Makine Mühendisliği SAY 56/58 331,11 213.017
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 319,92 238.768
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 16/17 318,31 242.737
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 315,99 248.599
Gıda Mühendisliği SAY 20/2 315,12 250.696
Matematik SAY 70/72 306,21 274.996
Bitki Koruma SAY 40/41 305,75 276.414
İç Mimarlık SAY 50/52 302,63 285.499
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 301,78 288.075
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/3 301,58 288.706
Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 299,93 293.736
Makine Mühendisliği SAY 60/22 298,91 296.896
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 6/7 298,7 297.544
Gıda Mühendisliği SAY 30/13 298,22 299.132
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 298,21 299.152
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/59 297,94 299.961
Endüstriyel Tasarım SAY 50/52 294,86 310.039
Odyoloji SAY 65/67 294,54 311.064
İç Mimarlık (İÖ) SAY 50/52 290,28 325.563
Kimya SAY 30/31 287,81 334.313
Biyokimya SAY 30/31 285,75 341.726
İstatistik SAY 30/31 280,46 362.002
Biyoteknoloji SAY 40/41 276,67 377.649
Tarla Bitkileri SAY 40/41 274,46 387.213
Biyoloji SAY 45/47 271,07 402.511
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 60/62 270,18 406.751
Fizik SAY 20/21 266,29 425.609
Bahçe Bitkileri SAY 40/41 263,42 440.216
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35/36 257,48 473.298
Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 255,94 482.563
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 35/36 255,5 485.210
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 254,38 492.390
Zootekni SAY 30/31 248,94 528.474
Aktüerya Bilimleri SAY 30/31 248,69 530.345
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20/21 248,02 535.137
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 390,23 32.501
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 365,62 71.673
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 350,23 110.201
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30/31 345,99 123.118
İslami İlimler SÖZ 90/93 343,27 132.017
Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 40/41 340,47 141.990
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90/93 329,79 183.916
İslami İlimler (İÖ) SÖZ 50/52 316,44 249.992
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 314,45 261.360
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 308,05 300.126
Tarih SÖZ 90/93 305,66 315.461
Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 305,44 316.853
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 299,33 358.696
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 298,15 366.998
Reklamcılık SÖZ 70/72 292,3 410.959
Gazetecilik SÖZ 80/82 280,04 512.985
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 277,71 533.958
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80/82 271,31 594.375
El Sanatları SÖZ 30/31 268,25 624.221
Tarih (İÖ) SÖZ 80/82 261,8 689.724
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70/72 255,68 755.420
Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 249,73 821.777
Sanat Tarihi SÖZ 70/72 245,18 873.136
Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80/82 238,07 955.116
Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60/62 208,28 1.274.845
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 393,94 25.946
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 386,32 28.686
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 60/62 376,23 32.332
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 70/72 366,09 36.115
Turizm Rehberliği DİL 30/31 320,55 54.026
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60/62 305,49 60.257
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 40/41 302,8 61.374
Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 287,37 68.032
Turizm Rehberliği DİL 40/41 287,29 68.064
Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 286,25 68.524
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) DİL 60/62 285,9 68.653
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 50/52 283,25 69.793
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) DİL 60/62 282,14 70.289
Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ) DİL 60/62 252,74 84.061
Fars Dili ve Edebiyatı DİL 20/21 191,1 114.497