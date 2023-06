SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Selçuk Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Selçuk Üniversitesi taban puanları 2023, SÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 359,56 343.594

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 356,24 360.493

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 343,15 435.961

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 332,62 507.102

Fizyoterapi TYT 70/72 328,51 537.510

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 325,98 557.141

Ameliyathane Hizmetleri TYT 70/72 322,28 587.212

Odyometri TYT 70/72 319,14 613.787

Diyaliz TYT 70/72 318,37 620.518

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 317,69 626.427

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 315,63 645.176

Adalet TYT 100/103 314,49 655.487

Silah Sanayi Teknikerliği TYT 60/62 298,49 817.133

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 292,61 883.795

Adalet (İÖ) TYT 100/103 288,81 929.277

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 90/93 286,68 955.313

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 40/41 284,97 977.190

Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 284,46 983.599

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 281,25 1.025.430

Aşçılık TYT 60/62 279,21 1.052.709

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 70/72 279,03 1.055.170

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 272,73 1.143.394

Dış Ticaret TYT 75/77 272,49 1.146.684

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 272,15 1.151.567

Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 271,25 1.164.789

Aşçılık TYT 70/72 270,96 1.168.896

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 50/52 269,08 1.196.969

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 266,09 1.242.627

Tapu ve Kadastro TYT 45/47 265,76 1.247.489

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 263,48 1.283.214

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 259,93 1.340.536

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 140/144 257,19 1.386.322

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 85/88 256,85 1.392.014

Spor Yönetimi TYT 55/57 256,53 1.397.608

Makine TYT 30/31 255,84 1.409.410

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 255,66 1.412.492

Mekatronik TYT 35/36 254,75 1.428.243

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 75/77 253,77 1.445.100

Aşçılık (İÖ) TYT 70/72 251,72 1.481.608

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 35/36 251,44 1.486.553

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 40/41 251,29 1.489.177

Dış Ticaret (İÖ) TYT 75/77 249,59 1.520.258

Elektrik TYT 50/52 249,52 1.521.537

İşletme Yönetimi TYT 120/123 249,02 1.530.739

Lojistik TYT 100/103 248,78 1.535.200

Mekatronik TYT 40/41 248,65 1.537.592

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40/41 248,54 1.539.691

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 248,47 1.540.865

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 37/38 247,93 1.550.887

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 247,15 1.565.617

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 60/62 246,91 1.570.297

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 46/48 246,39 1.580.288

Elektrik TYT 40/41 246,27 1.582.522

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 25/26 245,77 1.592.027

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 40/41 244,58 1.614.926

Emlak Yönetimi TYT 40/41 243,18 1.642.296

Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 242,71 1.651.507

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 80/82 242,4 1.657.636

Makine TYT 40/41 238,39 1.738.803

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 237,99 1.747.311

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 49/51 237,04 1.766.931

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 35/36 235,93 1.790.470

Pazarlama TYT 100/103 235,47 1.800.178

Makine TYT 50/52 235,31 1.803.701

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 235,26 1.804.715

Lojistik TYT 25/26 235,03 1.809.591

Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 231,99 1.876.213

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 231,93 1.877.520

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 231,65 1.883.663

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 20/21 230,11 1.918.367

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 110/113 229,99 1.921.187

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 229,73 1.927.024

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 229,65 1.929.110

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 229,55 1.931.364

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 229,4 1.934.782

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 20/21 228,54 1.954.630

Turist Rehberliği TYT 50/52 228 1.967.301

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 227,73 1.973.392

Harita ve Kadastro TYT 50/52 227,66 1.974.993

Organik Tarım TYT 30/31 227,12 1.987.726

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 110/113 226,91 1.992.623

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 80/82 226,61 1.999.816

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 226,5 2.002.556

Harita ve Kadastro TYT 80/82 226,49 2.002.605

Lojistik (İÖ) TYT 90/93 226,45 2.003.582

Harita ve Kadastro TYT 60/62 226,45 2.003.701

Bahçe Tarımı TYT 36/37 226,19 2.009.670

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 85/88 226,09 2.012.215

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 20/21 225,12 2.035.408

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 224,91 2.040.286

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 224,61 2.047.551

Harita ve Kadastro TYT 48/50 224,6 2.047.785

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 223,67 2.069.879

Dış Ticaret TYT 20/21 223,49 2.074.158

Emlak Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 223,05 2.085.001

Turist Rehberliği TYT 40/41 222,24 2.104.541

Turist Rehberliği TYT 40/41 222,08 2.108.383

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 222,01 2.110.087

Dış Ticaret TYT 38/39 221,99 2.110.423

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 221,75 2.116.168

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 221,45 2.123.729

Maliye TYT 65/67 221,18 2.130.371

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 220,9 2.137.095

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 25/26 220,68 2.142.563

Organik Tarım TYT 30/31 220,67 2.142.970

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 219,85 2.163.510

İşletme Yönetimi TYT 30/31 219,7 2.167.259

Dış Ticaret TYT 40/41 219,33 2.176.499

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 217,71 2.216.390

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 217,49 2.221.943

Yerel Yönetimler TYT 20/21 217,42 2.223.714

İşletme Yönetimi TYT 20/21 216,99 2.234.239

Lojistik TYT 50/52 216,79 2.239.193

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 25/26 216,48 2.246.790

Yerel Yönetimler TYT 30/31 215,97 2.259.538

Lojistik TYT 30/31 215,42 2.272.959

İşletme Yönetimi TYT 50/52 214,86 2.287.157

Lojistik TYT 25/26 214,47 2.296.926

Yapı Denetimi TYT 30/31 213,73 2.315.541

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40/41 213,26 2.327.546

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 213,1 2.331.462

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 211,22 2.378.608

Maliye TYT 90/93 211,08 2.382.187

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 210,51 2.396.291

Maliye TYT 30/31 210,16 2.404.788

Yerel Yönetimler TYT 20/21 210 2.408.569

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 209,7 2.416.068

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 209,61 2.418.338

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 209,24 2.427.592

Mimari Restorasyon TYT 70/72 209,11 2.430.779

Maliye TYT 40/41 208,95 2.434.773

Yerel Yönetimler TYT 20/21 208 2.457.608

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 50/52 207,9 2.460.233

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 250/257 424,4 22.769

Hukuk (İÖ) EA 230/236 408,79 43.032

Psikoloji EA 70/72 386,14 84.230

Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 378,62 100.491

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40/41 371,97 115.876

Çocuk Gelişimi EA 70/72 337,62 219.002

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 70/72 327,5 260.316

Çocuk Gelişimi (İÖ) EA 60/62 323,11 280.384

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 50/52 321,03 290.283

Sosyal Hizmet EA 80/82 308,14 359.103

Havacılık Yönetimi EA 70/72 301,33 401.134

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90/93 299,42 413.814

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 289,75 482.652

Sağlık Yönetimi EA 80/82 289,35 485.876

Tarım Ekonomisi EA 40/41 289,14 487.503

Sosyal Hizmet EA 60/62 284,64 523.120

Sosyoloji EA 80/82 281,21 551.816

Moda Tasarımı EA 40/41 279,18 569.520

İşletme EA 100/103 275,21 605.346

Uluslararası İlişkiler EA 100/103 274,77 609.467

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 40/41 270,05 654.564

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 261,39 744.929

İktisat EA 100/103 260,65 753.041

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 259,57 765.125

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80/82 253,78 831.877

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 251,86 854.781

İşletme (İÖ) EA 60/62 251,25 862.169

Arkeoloji EA 40/41 251,07 864.451

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80/82 246,96 915.498

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 50/52 243,86 955.059

İktisat (İÖ) EA 50/52 241,56 985.539

Felsefe EA 50/52 241,34 988.514

Maliye EA 80/82 240,02 1.005.972

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi EA 20/21 237,63 1.038.355

İşletme EA 40/41 236,17 1.058.541

İşletme EA 40/41 233,31 1.098.203

Organik Tarım İşletmeciliği EA 30/31 225,22 1.213.178

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 216,53 1.337.977

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 220/226 505,23 14.222

Diş Hekimliği SAY 120/123 480,59 31.301

Eczacılık SAY 60/62 457,94 49.731

Bilgisayar Mühendisliği SAY 64/66 435,73 69.468

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 428,4 76.391

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 64/66 412,78 92.218

Veterinerlik SAY 150/154 412,45 92.568

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 56/58 377,12 134.155

Hemşirelik SAY 160/164 377,08 134.223

Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 40/41 357,58 163.001

Hemşirelik SAY 80/82 342,52 189.662

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 16/17 342,18 190.287

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 56/58 339,18 196.187

Mekatronik Mühendisliği SAY 24/25 338,18 198.155

Ebelik SAY 90/93 335,61 203.467

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 332,36 210.297

Makine Mühendisliği SAY 56/58 331,11 213.017

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 65/67 319,92 238.768

Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 16/17 318,31 242.737

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 315,99 248.599

Gıda Mühendisliği SAY 20/2 315,12 250.696

Matematik SAY 70/72 306,21 274.996

Bitki Koruma SAY 40/41 305,75 276.414

İç Mimarlık SAY 50/52 302,63 285.499

Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14/15 301,78 288.075

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/3 301,58 288.706

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 299,93 293.736

Makine Mühendisliği SAY 60/22 298,91 296.896

Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 6/7 298,7 297.544

Gıda Mühendisliği SAY 30/13 298,22 299.132

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) SAY 14/15 298,21 299.152

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/59 297,94 299.961

Endüstriyel Tasarım SAY 50/52 294,86 310.039

Odyoloji SAY 65/67 294,54 311.064

İç Mimarlık (İÖ) SAY 50/52 290,28 325.563

Kimya SAY 30/31 287,81 334.313

Biyokimya SAY 30/31 285,75 341.726

İstatistik SAY 30/31 280,46 362.002

Biyoteknoloji SAY 40/41 276,67 377.649

Tarla Bitkileri SAY 40/41 274,46 387.213

Biyoloji SAY 45/47 271,07 402.511

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 60/62 270,18 406.751

Fizik SAY 20/21 266,29 425.609

Bahçe Bitkileri SAY 40/41 263,42 440.216

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35/36 257,48 473.298

Peyzaj Mimarlığı SAY 60/62 255,94 482.563

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 35/36 255,5 485.210

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 254,38 492.390

Zootekni SAY 30/31 248,94 528.474

Aktüerya Bilimleri SAY 30/31 248,69 530.345

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 20/21 248,02 535.137

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 390,23 32.501

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 365,62 71.673

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 350,23 110.201

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30/31 345,99 123.118

İslami İlimler SÖZ 90/93 343,27 132.017

Çizgi Film ve Animasyon SÖZ 40/41 340,47 141.990

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 90/93 329,79 183.916

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 50/52 316,44 249.992

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 314,45 261.360

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 308,05 300.126

Tarih SÖZ 90/93 305,66 315.461

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 305,44 316.853

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 80/82 299,33 358.696

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 298,15 366.998

Reklamcılık SÖZ 70/72 292,3 410.959

Gazetecilik SÖZ 80/82 280,04 512.985

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 277,71 533.958

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80/82 271,31 594.375

El Sanatları SÖZ 30/31 268,25 624.221

Tarih (İÖ) SÖZ 80/82 261,8 689.724

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70/72 255,68 755.420

Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 249,73 821.777

Sanat Tarihi SÖZ 70/72 245,18 873.136

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80/82 238,07 955.116

Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60/62 208,28 1.274.845

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 393,94 25.946

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 386,32 28.686

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) DİL 60/62 376,23 32.332

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 70/72 366,09 36.115

Turizm Rehberliği DİL 30/31 320,55 54.026

Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) DİL 60/62 305,49 60.257

Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 40/41 302,8 61.374

Fransız Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 287,37 68.032

Turizm Rehberliği DİL 40/41 287,29 68.064

Arapça Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 286,25 68.524

Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) DİL 60/62 285,9 68.653

Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL 50/52 283,25 69.793

Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) DİL 60/62 282,14 70.289

Arap Dili ve Edebiyatı (Arapça) (İÖ) DİL 60/62 252,74 84.061

Fars Dili ve Edebiyatı DİL 20/21 191,1 114.497