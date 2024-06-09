YKS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI! | 2024 TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Temel Yeterlilik Testi olarak bilinen ve Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerini kapsayan üniversite sınavı, 8 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin üç oturumunda, rakiplerini elemeye çalışan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'TYT, AYT, YDT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT, AYT, YDT soru kitapçığı ve cevapları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Tercih dönemi için bekleyiş sürerken sonuçların ise 17 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.