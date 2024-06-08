Haberler Haberler YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?

YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?

Her yıl milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS sınavları, ÖSYM tarafından bu yıl 7-8 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum halinde gerçekleşecek sınavda üniversite okumak adaylar birbiriyle yarışırken rakip sayısını bilmek isteyen YKS adayları arama motorlarında 'YKS 2024 kaç kişi katılacak? TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?

YKS 2024 KAÇ KİŞİ KATILACAK? | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl yine milyonlarca adayın katılımıyla yapılacak. Ülkemizde her yıl en çok katılım sağlanan üniversiteye giriş sınavı 3 oturumda gerçekleşirken adaylar, Temel Yeterlilik, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik testlerine tabi tutulacak. İlköğretimden liseye kadar tüm konuları kapsayan YKS sınavı ile ilgili sorgulanan 'YKS 2024 kaç kişi katılacak? TYT, AYT, YDT bu yıl kaç kişi katılıyor?' sorularını sizler için derledik.

TYT, AYT, YDT BU YIL KAÇ KİŞİ KATILIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından yapılacak açıklamaya göre, bu tyıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptı. Oturumlara göre sınav katılım sayıları şöyle:

📌TYT: 3 milyon 36 bin 945

📌AYT: 1 milyon 983 bin 766

📌YDT - İngilizce: 218 bin 316

📌YDT - Arapça: 5 bin 717

📌YDT - Almanca: 2 bin 849

📌YDT - Fransızca: Bin 172

📌YDT - Rusça: 760

TYT, AYT, YDT 2023 YILINDA KAÇ KİŞİ KATILDI?

📌TYT Başvuru Sayısı: 3 milyon 527 bin 443

📌TYT Katılım Sayısı: 2 milyon 995 bin 638

📌AYT Başvuru Sayısı: 2 milyon 573 bin 169

📌AYT Katılım Sayısı: 1 milyon 980 bin 534

📌YDT - Başvuru Sayısı: 338 bin 009

📌YDT - Katılım Sayısı: 132 bin 485

İngilizler Lukaku ayrılığını açıkladı!
Los Galacticos kuruluyor! Transferde 3 bomba
DİĞER
Sosyeteyi çalkalayan dedikodu! 23 yıllık evliliği biten Aslı Gümüşel 20 yıllık dostunu da kaybetti! Aynı erkeğe aşık oldular!
YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan Ali Koç'a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat
F.Bahçe'nin yeni golcüsü PSG'den!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YKS saat kaçta başlıyor, bitiyor? | 2024 YKS kaç soru, kaç dakika sürecek?
YKS'de yüzük, küpe, kolye yasak mı? YKS'ye para, kredi kartı, akbil, kemerle girilir mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Haziran bugün kimin maçı var? 08:56
Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı 08:24
Altınordu iş bitiriyor Altınordu iş bitiriyor 00:44
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı! 23:52
G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" G.Saray'ın yıldızından sakatlık sözleri! "Yıkılmış haldeyim" 23:52
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 23:52
Daha Eski
F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular F.Bahçe'ye Mane müjdesi! Böyle duyurdular 23:52
Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi Beşiktaş Friedel'ı açıkladı! İşte sözleşme süresi 23:52
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 23:52
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 23:52
Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... 23:52
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 23:52