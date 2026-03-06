CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor

Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor

Formula 1'de 2026 sezonu yarın yeni nesil araçlar ile başlıyor. Güç üniteleri ve şasinin aynı anda yeniden yapılandırıldığı araçlar yarın sezonun ilk yarışı için Avustralya Albert Park'ta görücüye çıkacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 13:54
Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yeni sezon heyecanı, Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak. Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 08.00'de başlayacak. Yarış ise 8 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.

Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 24 etap düzenlenecek. Araçlarda yaşanan büyük değişim ilk defa yarın gözlemlenecek.

2026 yılında Formula 1'de yer alan takımlar ve pilotları şöyle:

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Red Bull: Max Verstappen, Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli

Williams: Carlos Sainz, Alex Albon

Racing Bulls: Liam Lawson, Arvid Lindblad

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Haas: Oliver Bearman, Esteban Ocon

Audi: Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto

Alpine: Pierre Gasly, Franco Colapinto

Cadillac: Sergio Perez, Valtteri Bottas

Icardi'nin yeni adresini duyurdular!
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşı yedinci gününde: Tahran ve Beyrut'a hava saldırısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! 13:26
7 Mart Beşiktaş-G. Saray derbisi hava durumu! 7 Mart Beşiktaş-G. Saray derbisi hava durumu! 13:19
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 13:05
Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik! Buruk'tan derbilerde çarpıcı istatistik! 12:57
Celta Vigo-Real Madrid maçı bilgileri | La Liga Celta Vigo-Real Madrid maçı bilgileri | La Liga 12:52
İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi! İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi! 12:46
Daha Eski
Bayern Münih-Mönchengladbach maçı bilgileri Bayern Münih-Mönchengladbach maçı bilgileri 12:20
Fırtına'dan Onana için resmi açıklama Fırtına'dan Onana için resmi açıklama 12:18
Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar! Lewa'dan Süper Lig'i değiştirecek karar! 12:05
Pendikspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig Pendikspor-Vanspor maçı bilgileri | TFF 1. Lig 11:52
F.Bahçe bayrama lider girebilir! F.Bahçe bayrama lider girebilir! 11:43
Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı bilgileri Sakaryaspor-Adana Demirspor maçı bilgileri 11:38