Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli futbolcunun geleceği bir hayli merak konusu olurken yurt dışından oyuncunun yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 13:51
Bu nedenle adı transfer dedikodularında sıkça anılan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
ESPN'den Gustavo Yarroch'un haberine göre Arjantinli oyuncunun sezon sonunda River Plate'e transfer olma ihtimali çok yüksek.
"KİMSE BUNU YALANLAMADI"
Transfer dedikoduları hakkında konuşan Yarroch, "Icardi hakkında dikkatli konuşmak istiyorum. Çok önemli, dünya çapında bir isim. Ama burada sorduğunuzda kimse bunun olmayacağını söylemiyor. Başkan (Stefano Di Carlo) bunu yalanlamadı, sadece konuyu büyütmek istemediğini söyledi."
"RIVER'DA OYNAMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
"Icardi ile River arasındaki ilk temasları eski başkan Jorge Brito başlattı. Çünkü ikisinin çocukları aynı okula gidiyordu. Bu sayede tanıştılar. Icardi, kısa süre önce iyileştiği dizindeki çapraz bağ sakatlığını yaşamadan önce Brito'ya River forması giymeye hazır olduğunu söylemişti."
"Bildiğim kadarıyla bu bağ ve iletişim hiç kopmadı. Bu yüzden 'kesin River'a gelecek' diyemem ama ihtimalin tamamen kapandığını da söyleyemem." ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maçta süre alan Mauro Icardi, 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.