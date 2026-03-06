CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli futbolcunun geleceği bir hayli merak konusu olurken yurt dışından oyuncunun yeni adresini duyurdular. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 13:51
Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için bu ve gelecek sezonun en önemli belirsizliklerinden bir tanesi Mauro Icardi.

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için yeni bir kontrat görüşmesine henüz başlanmadı.

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

33 yaşındaki golcünün, Serie A ve La Liga'nın yanı sıra Güney Amerika'dan da yakından takip edildiği biliniyor.

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

Bu nedenle adı transfer dedikodularında sıkça anılan Mauro Icardi'nin geleceği hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

ESPN'den Gustavo Yarroch'un haberine göre Arjantinli oyuncunun sezon sonunda River Plate'e transfer olma ihtimali çok yüksek.

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

"KİMSE BUNU YALANLAMADI"

Transfer dedikoduları hakkında konuşan Yarroch, "Icardi hakkında dikkatli konuşmak istiyorum. Çok önemli, dünya çapında bir isim. Ama burada sorduğunuzda kimse bunun olmayacağını söylemiyor. Başkan (Stefano Di Carlo) bunu yalanlamadı, sadece konuyu büyütmek istemediğini söyledi."

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

"RIVER'DA OYNAMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

"Icardi ile River arasındaki ilk temasları eski başkan Jorge Brito başlattı. Çünkü ikisinin çocukları aynı okula gidiyordu. Bu sayede tanıştılar. Icardi, kısa süre önce iyileştiği dizindeki çapraz bağ sakatlığını yaşamadan önce Brito'ya River forması giymeye hazır olduğunu söylemişti."

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

"Bildiğim kadarıyla bu bağ ve iletişim hiç kopmadı. Bu yüzden 'kesin River'a gelecek' diyemem ama ihtimalin tamamen kapandığını da söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin transferinde sıcak gelişme! Yeni adresini duyurdular

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 maçta süre alan Mauro Icardi, 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

