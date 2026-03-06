CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ Hatay kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

TOKİ Hatay kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Hatay'da sosyal konut hayali kuran binlerce aile için beklenen an geldi. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay genelinde inşa edilecek toplam 13.289 konutun hak sahipleri, 6 Mart 2026 Cuma günü Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Merkezden Hassa'ya, İskenderun'dan Reyhanlı'ya kadar tüm ilçeleri kapsayan dev kura maratonunun ardından asil ve yedek isim listeleri dijital platformlara yüklenmeye başladı. İşte e-Devlet üzerinden Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve kazananların tam listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 16:30
TOKİ Hatay kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde Hatay etabı tamamlandı. 6 Mart 2026 saat 14.00'te başlayan ve noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle, Hatay merkez ve ilçelerinde ev sahibi olacak toplam 13 bin 289 şanslı aile belli oldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan törende, kura kürelerinden çıkan isimler büyük bir heyecana sahne oldu. Çekilişin sona ermesiyle birlikte, noter onaylı kesinleşen asil ve yedek listeler e-Devlet sorgulama ekranına yansıtılmaya başlandı. İşte TOKİ Hatay kura çekiliş sonuçları...

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI SORGULA | e-DEVLET

TOKİ Bolu kura sonuçları 2026

HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hatay kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

e-Devlet Sorgulama Paneli: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden sonucunuzu anlık olarak görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak noter onaylı tam isim listelerini (PDF) indirebilirsiniz.

SMS Bilgilendirmesi: Hak sahibi olan vatandaşlara, süreç tamamlandığında TOKİ tarafından bilgilendirme mesajı gönderilmektedir.

TOKİ HATAY KURA SONUCU | İLÇELERE GÖRE İSİM LİSTESİ

TOKİ Hatay asil ve yedekler isim listesi sorgulama

TOKİ HATAY KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR? e-DEVLET

Hatay TOKİ kura çekimi noter huzurunda tamamlandıktan sonra, kesinleşen listeler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine aktarılmaktadır. Binlerce başvuru arasından adınızın çıkıp çıkmadığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Sisteme Giriş Yapın: e-Devlet adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın. T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • Hizmeti Arayın: Arama çubuğuna "TOKİ" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" yazın.

  • Doğru Hizmeti Seçin: Çıkan sonuçlar arasından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayın.

  • Sonucu Görüntüleyin: Açılan ekranda Hatay projesine yaptığınız başvurunun detaylarını ve kura sonucunu göreceksiniz.

Ekranda Karşılaşabileceğiniz İfadeler:

  • Asil Hak Sahibi Oldunuz: Konut projesinden ev almaya hak kazandığınız anlamına gelir.

  • Yedek Hak Sahibi Oldunuz: Asil hak sahiplerinden vazgeçen veya şartları sağlamayanların yerine sırayla çağrılacağınız anlamına gelir.

  • Hak Sahibi Olamadınız: Kurada adınızın çıkmadığını ifade eder.

Adalı'dan Gedson açıklaması!
Icardi'nin yeni adresini duyurdular!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan'dan İran diplomasisi: İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği!
F.Bahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı canlı yayın bilgileri! Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı canlı yayın bilgileri! 15:50
PSG-Monaco maçı detayları! PSG-Monaco maçı detayları! 15:25
Serdal Adalı'dan derbi sözleri! Serdal Adalı'dan derbi sözleri! 15:18
Yapay zekadan derbi tahmini! Yapay zekadan derbi tahmini! 15:11
Napoli-Torino maçı canlı takip et | Serie A Napoli-Torino maçı canlı takip et | Serie A 14:33
İşte Süper Lig'de haftanın 25. hakemleri İşte Süper Lig'de haftanın 25. hakemleri 14:25
Daha Eski
Gençlerbirliği'nden flaş karar Gençlerbirliği'nden flaş karar 14:09
Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor Formula 1'de yeni sezon Avustralya'da başlıyor 13:53
Icardi'nin yeni adresini duyurdular! Icardi'nin yeni adresini duyurdular! 13:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişikliği! 13:26
Beşiktaş-G.Saray derbi günü hava kaç derece? 7 Mart 2026 hava durumunasıl? Kaç derece Beşiktaş-G.Saray derbi günü hava kaç derece? 7 Mart 2026 hava durumunasıl? Kaç derece 13:19
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 13:05