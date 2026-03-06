TOKİ İzmir kura sonuçları 2026 | Asil ve yedekler isim listesi belli oldu

İzmir'de aylardır büyük bir umutla beklenen sosyal konut kura maratonu 6 Mart Cuma günü saat 15.00'te start aldı. Bornova'da noter huzurunda çekilen ilk kuralarla birlikte, İzmir'in yeni ev sahipleri bir bir belli olmaya başladı. Toplamda 221 bin 921 geçerli başvurunun yapıldığı İzmir etabında, 21 bin 20 konut için asil ve yedek isimler kura kürelerinden çıkıyor. Şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşların ardından başlayan genel kura çekilişleri, TOKİ'nin resmi kanallarından canlı yayınlanırken, kesinleşen isimler dijital platformlarda 'Hak Sahibi' olarak güncelleniyor. İşte TOKİ İzmir kura sonuçları ve kazananların isim listesi...

TOKİ İZMİR KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI (e-DEVLET)

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Çekilişin hemen ardından hak sahipliği durumunuzu kontrol etmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

1. e-Devlet Sorgulama:

e-Devlet Kapısı'na (turkiye.gov.tr) giriş yapın.

e-Devlet Kapısı'na (turkiye.gov.tr) giriş yapın. "Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini aratın.

Çıkan ekranda İzmir projesini seçerek "Asil", "Yedek" veya "Hak Sahibi Olamadınız" sonucuna ulaşın.

2. TOKİ Resmi Sitesi (PDF Listeleri): toki.gov.tr adresine giderek "Duyurular" veya "Satış & Kura" sekmesinden İzmir isim listesini PDF formatında indirebilirsiniz.

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ ALMA

İsmi listede olmayan vatandaşlar, başvuru bedeli olan 500 TL'yi (veya proje bazlı daha yüksek tutarı) kura çekiminden 5 iş günü sonra geri alabilirler. İzmir kurası 6 Mart'ta yapıldığı için iadelerin 13 Mart 2026 tarihinden itibaren banka kanallarından (ATM kartsız işlem) çekilmesi planlanıyor.

KURADA ADI ÇIKANLAR NE YAPMALI?

Kurada "Asil" olarak çıkan vatandaşlar için sasıl süreç şimdi başlıyor:

Hak Sahipliği Onayı: e-Devlet'teki sonucunuzun "Onaylı" olmasını bekleyin.

Sözleşme Takvimi: Konut inşaatlarının ilerleme durumuna göre (yaklaşık 6-12 ay içinde) TOKİ size bir sözleşme tarihi tebliğ edecek.

Peşinat Ödemesi: Sözleşme aşamasında konut bedelinin %10'luk peşinatı bankaya yatırılacaktır.

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ | ASİL VE YEDEKLER

👉İZMİR MERKEZ (MENEMEN) 15.000 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

👉ALİAĞA 1200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

👉BERGAMA 740 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

👉DİKİLİ 500 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN 👉FOÇA 1000 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN 👉GÜZELBAHÇE 250 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN 👉KARABURUN 80 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN 👉KEMALPAŞA 1000 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN 👉SEFERİHİSAR 500 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN 👉SELÇUK 500 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN 👉URLA (GÜZELBAHÇE) 250 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN