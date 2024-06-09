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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 27. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 10 Haziran Pazartesi günü 27. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 27. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 00:15
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 27. bölüm izle FULL İZLE | TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 27. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 10 Haziran Pazartesi günü yayımlanan 27. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Haçlıların elinden Selahaddin sayesinde kurtulduklarını bilmeden kaçan beyler ise Arslanşah ile karşılaşır. Arslanşah onlar için geldiğini söyleyerek beyler üzerinde bir etki yaratmaya çalışır. Selahaddin'in planı neticesinde Turanşah'ın Gazze'yi almasını da öne sürerek onları Zengilere karşı kışkırtma yoluna gider. Ayrıca Arslanşah yeğeni Temur'a vurdurttuğu Karategin'in ölümünde de Selahaddin ve Sultan Nureddin'in hatası olduğunu söyleyerek Böri Ahalisinin desteğini de arkasına alır.

Selahaddin ve Sultan Nureddin, giderek güçlenmekte olan ve tüm İslam Âlemini kendilerine karşı kışkırtan Arslanşah'ın gerçek niyetini açığa çıkarmak için harekete geçer. Bunu yapmanın tek yolu Karategin'i bulmaktır. Çünkü Karategin uçurumdan düştüğü değildir. Bu da onun hayatta olabileceği ihtimalini güçlendiriyordur.

Beyleri de yanına alarak Zengilere karşı bir harp tertip etmek isteyen Arslanşah bu emeline ulaşabilecek midir? Karategin'in vurulmasıyla eline büyük bir koz geçen Bernard'ın yeni hedefi ne olacaktır? Sultan Nureddin, Arslanşah'ın fitne saçarak yanına aldığı İslam Birliğini tekrar etrafında birleştirebilecek midir? Selahaddin, Karategin'i uçuruma sürükleyen okların sahibini aşikar edip Arslanşah'ın kurduğu kirli oyunu açığa çıkarmayı başarabilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 27. bölüm izle

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tüm bölümler için tıklayın

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