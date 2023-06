TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Türk-Alman Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Türk-Alman Üniversitesi taban puanları 2023, TAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (Almanca) EA 40/41 454,23 7.535

Hukuk EA 110/113 441,25 11.620

İktisat (Almanca) EA 40/41 438,95 12.652

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 40/41 426,22 21.027

Sosyoloji EA 35/36 386,93 82.609

İşletme (Almanca) EA 10/10 374,39 110.136

Hukuk EA 30/30 369,13 122.814

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 10/10 331,24 244.483

İktisat (Almanca) EA 20/20 327,96 258.344

Sosyoloji EA 5/5 318,43 303.246

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 521,35 6.131

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 511,6 10.677

Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 506,57 13.437

Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 499,61 17.798

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 498,44 18.566

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 491,96 22.882

Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 464,24 44.448

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 463,73 44.877

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 60/62 461,55 46.659

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 453,28 53.716

Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 448,45 57.956

İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 446,62 59.639

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 40/41 440,62 65.043

Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 5/5 438,43 67.007

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 35/36 437,7 67.662

İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 357,25 163.574

Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 5/5 317,55 244.597

Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,08 261.425

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 10/10 299,89 293.848

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 37/38 438,37 4.369

Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 5/5 372,66 58.178