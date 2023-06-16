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TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Türk-Alman Üniversitesi'nde (TAÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Türk-Alman Üniversitesi taban puanları 2023, TAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:00
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Türk-Alman Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Türk-Alman Üniversitesi taban puanları 2023, TAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (Almanca) EA 40/41 454,23 7.535
Hukuk EA 110/113 441,25 11.620
İktisat (Almanca) EA 40/41 438,95 12.652
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 40/41 426,22 21.027
Sosyoloji EA 35/36 386,93 82.609
İşletme (Almanca) EA 10/10 374,39 110.136
Hukuk EA 30/30 369,13 122.814
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) EA 10/10 331,24 244.483
İktisat (Almanca) EA 20/20 327,96 258.344
Sosyoloji EA 5/5 318,43 303.246

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 521,35 6.131
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 511,6 10.677
Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 506,57 13.437
Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 499,61 17.798
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 498,44 18.566
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 491,96 22.882
Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 464,24 44.448
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 463,73 44.877
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 60/62 461,55 46.659
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 453,28 53.716
Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 448,45 57.956
İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 446,62 59.639
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 40/41 440,62 65.043
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 5/5 438,43 67.007
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 35/36 437,7 67.662
İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 357,25 163.574
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 5/5 317,55 244.597
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,08 261.425
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 10/10 299,89 293.848

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 37/38 438,37 4.369
Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 5/5 372,66 58.178

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