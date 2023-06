VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 2023, YYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 65/67 358,8 347.367

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 355,18 366.068

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 337,68 471.732

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 334,27 495.317

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 24/25 333 504.392

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 325,65 559.752

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,72 591.785

Eczane Hizmetleri TYT 50/52 317,36 629.413

Diyaliz TYT 60/62 316,5 637.235

Radyoterapi TYT 60/62 312,53 673.644

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 311,86 680.025

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 304,79 750.046

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 304,54 752.667

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 301,43 785.394

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 291,98 891.138

Optisyenlik TYT 30/31 287,03 951.029

Çocuk Gelişimi TYT 55/57 283,88 991.080

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 283,44 996.917

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 282,63 1.007.314

Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 282,36 1.010.812

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 277,71 1.073.085

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 276,86 1.084.938

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 275,16 1.108.475

Elektrik TYT 50/52 273,72 1.128.997

Turist Rehberliği TYT 45/47 271,55 1.160.322

Mimari Restorasyon TYT 40/41 270,7 1.172.812

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 266,63 1.234.208

Harita ve Kadastro TYT 30/31 262,36 1.300.978

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 262,04 1.306.191

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 261,13 1.320.963

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 35/36 259,32 1.350.707

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 257,98 1.373.067

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 256,63 1.395.849

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 256,19 1.403.469

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 255,92 1.407.990

Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 255,1 1.422.172

Makine TYT 50/52 252,63 1.465.444

İşletme Yönetimi TYT 50/52 252,1 1.474.922

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 250,17 1.509.690

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 248,57 1.538.988

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 248,46 1.541.033

Elektrik TYT 40/41 247,49 1.559.212

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 244,37 1.619.090

Mobilya ve Dekorasyon TYT 40/41 242,72 1.651.250

Kimya Teknolojisi TYT 25/26 242,56 1.654.400

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 240,45 1.696.477

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 20/21 237,31 1.761.244

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 233,75 1.837.464

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 232,34 1.868.387

Dış Ticaret TYT 25/26 229,95 1.921.939

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 229,77 1.926.080

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 229,57 1.930.872

Organik Tarım TYT 35/36 229,54 1.931.463

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,75 1.949.613

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 227,95 1.968.434

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 227,69 1.974.407

Bahçe Tarımı TYT 20/21 227,23 1.985.041

Organik Tarım TYT 20/21 226,76 1.996.396

Pazarlama TYT 30/31 225,1 2.035.802

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,86 111.403

Psikoloji EA 80/82 352,92 167.430

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 349,8 176.972

Tarım Ekonomisi EA 20/21 282,18 543.514

Spor Yöneticiliği EA 40/41 266,05 695.407

Antropoloji EA 20/21 252,8 843.532

Sosyoloji EA 70/72 250,27 874.234

İşletme EA 40/41 249,88 879.152

Kamu Yönetimi EA 70/72 247,47 909.019

Uluslararası İlişkiler EA 50/52 242,56 972.173

Turizm İşletmeciliği EA 20/21 241,98 980.078

Arkeoloji EA 30/31 236,75 1.050.571

Felsefe EA 40/41 236,57 1.052.989

İktisat EA 40/41 235,84 1.063.050

İşletme EA 20/21 224,73 1.220.369

Ekonometri EA 25/26 223,01 1.245.283

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 150/154 490,9 23.615

Diş Hekimliği SAY 90/93 471,59 38.374

Eczacılık SAY 90/93 449,86 56.709

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 417,79 86.958

Hemşirelik SAY 90/93 380,12 130.155

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 377,44 133.711

Veterinerlik SAY 85/88 365,06 151.456

Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 340,98 192.599

Ebelik SAY 80/82 328,15 219.484

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 15/16 325,06 226.428

Mimarlık SAY 70/12 316,16 248.169

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 314,5 252.250

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 50/52 303,73 282.278

Makine Mühendisliği SAY 20/9 302,25 286.628

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/4 300,32 292.583

İnşaat Mühendisliği SAY 40/16 298,57 297.993

Kimya Öğretmenliği SAY 20/14 298,19 299.207

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/28 298,08 299.572

Matematik SAY 50/52 284,13 347.793

Kimya SAY 15/16 268,02 417.077

Bitki Koruma SAY 20/21 264,75 433.373

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 255,97 482.424

Biyoloji SAY 30/31 253,29 499.304

Tarla Bitkileri SAY 30/31 240,31 595.168

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 239,68 600.545

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 236,95 624.539

Biyosistem Mühendisliği SAY 25/26 234,97 642.829

Zootekni SAY 20/21 229,53 696.748

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 226,66 727.699

Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 226,61 728.159

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,72 19.602

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 30/31 386,5 37.083

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 369,31 64.258

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 363,11 77.048

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 356,94 91.755

Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 354,95 96.972

İlahiyat SÖZ 190/195 323,15 214.933

Coğrafya SÖZ 60/62 315,92 252.877

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 306,39 310.627

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 288,21 443.523

Tarih SÖZ 80/82 282,71 489.388

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 252,23 793.818

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 249,8 821.004

Sanat Tarihi SÖZ 80/82 236,1 977.711

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 403,47 22.651

İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 359,94 38.459