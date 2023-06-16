VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | YYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları 2023, YYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 65/67 358,8 347.367
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 355,18 366.068
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 337,68 471.732
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 334,27 495.317
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 24/25 333 504.392
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 325,65 559.752
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,72 591.785
Eczane Hizmetleri TYT 50/52 317,36 629.413
Diyaliz TYT 60/62 316,5 637.235
Radyoterapi TYT 60/62 312,53 673.644
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 311,86 680.025
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 304,79 750.046
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 304,54 752.667
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 301,43 785.394
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 291,98 891.138
Optisyenlik TYT 30/31 287,03 951.029
Çocuk Gelişimi TYT 55/57 283,88 991.080
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 283,44 996.917
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 282,63 1.007.314
Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 282,36 1.010.812
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 277,71 1.073.085
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 276,86 1.084.938
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 275,16 1.108.475
Elektrik TYT 50/52 273,72 1.128.997
Turist Rehberliği TYT 45/47 271,55 1.160.322
Mimari Restorasyon TYT 40/41 270,7 1.172.812
İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 266,63 1.234.208
Harita ve Kadastro TYT 30/31 262,36 1.300.978
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 262,04 1.306.191
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 261,13 1.320.963
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 35/36 259,32 1.350.707
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 257,98 1.373.067
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 256,63 1.395.849
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 256,19 1.403.469
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 255,92 1.407.990
Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 255,1 1.422.172
Makine TYT 50/52 252,63 1.465.444
İşletme Yönetimi TYT 50/52 252,1 1.474.922
Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 250,17 1.509.690
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 248,57 1.538.988
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 248,46 1.541.033
Elektrik TYT 40/41 247,49 1.559.212
Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 244,37 1.619.090
Mobilya ve Dekorasyon TYT 40/41 242,72 1.651.250
Kimya Teknolojisi TYT 25/26 242,56 1.654.400
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 240,45 1.696.477
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 20/21 237,31 1.761.244
Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 233,75 1.837.464
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 232,34 1.868.387
Dış Ticaret TYT 25/26 229,95 1.921.939
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 229,77 1.926.080
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 229,57 1.930.872
Organik Tarım TYT 35/36 229,54 1.931.463
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,75 1.949.613
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 227,95 1.968.434
İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 227,69 1.974.407
Bahçe Tarımı TYT 20/21 227,23 1.985.041
Organik Tarım TYT 20/21 226,76 1.996.396
Pazarlama TYT 30/31 225,1 2.035.802
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,86 111.403
Psikoloji EA 80/82 352,92 167.430
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 349,8 176.972
Tarım Ekonomisi EA 20/21 282,18 543.514
Spor Yöneticiliği EA 40/41 266,05 695.407
Antropoloji EA 20/21 252,8 843.532
Sosyoloji EA 70/72 250,27 874.234
İşletme EA 40/41 249,88 879.152
Kamu Yönetimi EA 70/72 247,47 909.019
Uluslararası İlişkiler EA 50/52 242,56 972.173
Turizm İşletmeciliği EA 20/21 241,98 980.078
Arkeoloji EA 30/31 236,75 1.050.571
Felsefe EA 40/41 236,57 1.052.989
İktisat EA 40/41 235,84 1.063.050
İşletme EA 20/21 224,73 1.220.369
Ekonometri EA 25/26 223,01 1.245.283
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 150/154 490,9 23.615
Diş Hekimliği SAY 90/93 471,59 38.374
Eczacılık SAY 90/93 449,86 56.709
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 417,79 86.958
Hemşirelik SAY 90/93 380,12 130.155
Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 377,44 133.711
Veterinerlik SAY 85/88 365,06 151.456
Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 340,98 192.599
Ebelik SAY 80/82 328,15 219.484
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 15/16 325,06 226.428
Mimarlık SAY 70/12 316,16 248.169
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 314,5 252.250
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 50/52 303,73 282.278
Makine Mühendisliği SAY 20/9 302,25 286.628
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/4 300,32 292.583
İnşaat Mühendisliği SAY 40/16 298,57 297.993
Kimya Öğretmenliği SAY 20/14 298,19 299.207
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/28 298,08 299.572
Matematik SAY 50/52 284,13 347.793
Kimya SAY 15/16 268,02 417.077
Bitki Koruma SAY 20/21 264,75 433.373
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 255,97 482.424
Biyoloji SAY 30/31 253,29 499.304
Tarla Bitkileri SAY 30/31 240,31 595.168
Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 239,68 600.545
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 236,95 624.539
Biyosistem Mühendisliği SAY 25/26 234,97 642.829
Zootekni SAY 20/21 229,53 696.748
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 226,66 727.699
Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 226,61 728.159
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,72 19.602
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 30/31 386,5 37.083
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 369,31 64.258
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 363,11 77.048
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 356,94 91.755
Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 354,95 96.972
İlahiyat SÖZ 190/195 323,15 214.933
Coğrafya SÖZ 60/62 315,92 252.877
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 306,39 310.627
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 288,21 443.523
Tarih SÖZ 80/82 282,71 489.388
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 252,23 793.818
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 249,8 821.004
Sanat Tarihi SÖZ 80/82 236,1 977.711
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60/62 403,47 22.651
İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70/72 359,94 38.459