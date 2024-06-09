Hollanda - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Çekya - Makedonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Çekya ile Makedonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Makedonya maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlancak.