Haberler Haberler AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2024? | YKS eşit ağırlık puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2024? | YKS eşit ağırlık puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

ÖSYM'nin 3 milyondan fazla aday üzerinde gerçekleştirdiği YKS'de AYT sınavına da katılan yaklaşık 2 milyon aday, sınav sonrası araştırmalara başladı. 4 yanlışın 1 doğru puanını sildiği sınavda eşit ağırlık bölümlerden tercih yapacak adaylar, arama motorlarında 'AYT sözel kaç net kaç puan? 2024 YKS eşit ağırlık puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve net sayısına göre puan hesaplama haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 12:50
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AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2024? | YKS eşit ağırlık puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar kendi alanlarından soruları cevaplıyor. Sınava sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan giren adaylar, net sayısına göre puan hesaplamalarını araştırırken AYT eşit ağırlık puan hesaplama da en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz sene yayınlanan YKS tercih kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırkenTYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik: 3.00 puan

Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan

Tarih-1 : 2.80 puan

Coğrafya-1 : 3.33 puan

Bu durumda puan hesaplamada net sayısının yanı sıra hangi dersten kaç net yapıldığı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve standart sapma gibi etkenler de önemlidir.

YKS'DE 200 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

  • TYT 16 Net ➡ AYT en az 26 net Üstü

  • TYT 20 Net ➡ AYT en az 24 net Üstü

  • TYT 25 Net ➡ AYT en az 22 Net Üstü

  • TYT 30 Net ➡ AYT en az 20 Net Üstü

  • TYT 40 Net ➡ AYT en az 16 Net Üstü

YKS'DE 250 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

  • TYT 16 Net ➡ AYT en az 40 net Üstü

  • TYT 20 Net ➡ AYT en az 39,5 net Üstü

  • TYT 25 Net ➡ AYT en az 37,5 Net Üstü

  • TYT 30 Net ➡ AYT en az 35 Net Üstü

  • TYT 40 Net ➡ AYT en az 32 Net Üstü

YKS'DE 300 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

  • TYT 16 Net ➡ AYT en az 55,5 net Üstü

  • TYT 20 Net ➡ AYT en az 54 net Üstü

  • TYT 25 Net ➡ AYT en az 52,5 Net Üstü

  • TYT 30 Net ➡ AYT en az 50,5 Net Üstü

  • TYT 40 Net ➡ AYT en az 47,5 Net Üstü

TYT 50 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 294,426

TYT Yerleştirme Puanı: 330,426

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274

TYT 55 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 308,632

TYT Yerleştirme Puanı: 344,632

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 426.756

TYT 60 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 322,837

TYT Yerleştirme Puanı: 358,837

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 348.178

TYT 65 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 338,556

TYT Yerleştirme Puanı: 374,556

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 276.072

TYT 70 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 352,921

TYT Yerleştirme Puanı: 388,921

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 222.528

TYT 75 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 294,426

TYT Yerleştirme Puanı: 330,426

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274

TYT 80 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 367,127

TYT Yerleştirme Puanı: 403,127

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 179.162

TYT 80 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 382,794

TYT Yerleştirme Puanı: 418,794

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 139.267

TYT 85 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 396,999

TYT Yerleştirme Puanı: 432,999

TYT Türkiye Geneli Sıralama: 109.171

NOT: Bu sonuçlar 2023 verileri dikkate alınarak hazırlanmış ve kesin olmayıp 2024 TYT'de netler, sınavın zorluk seviyesine ve standart sapmalara göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, sınav daha zor olduğunda, daha düşük netlerle daha yüksek puanlar elde edilebilir. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için standart sapma, üniversitelerin baraj puanları, obp, diploma notu gibi bilgilere sahip olmanız gerekmektedir.

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AYT sözel kaç net kaç puan 2024? | YKS sözel puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?
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