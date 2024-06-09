AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2024? | YKS eşit ağırlık puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar kendi alanlarından soruları cevaplıyor. Sınava sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan giren adaylar, net sayısına göre puan hesaplamalarını araştırırken AYT eşit ağırlık puan hesaplama da en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz sene yayınlanan YKS tercih kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırkenTYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.

Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:

Matematik: 3.00 puan Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan Tarih-1 : 2.80 puan Coğrafya-1 : 3.33 puan

Bu durumda puan hesaplamada net sayısının yanı sıra hangi dersten kaç net yapıldığı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve standart sapma gibi etkenler de önemlidir.

YKS'DE 200 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

TYT 16 Net ➡ AYT en az 26 net Üstü

TYT 20 Net ➡ AYT en az 24 net Üstü

TYT 25 Net ➡ AYT en az 22 Net Üstü

TYT 30 Net ➡ AYT en az 20 Net Üstü

TYT 40 Net ➡ AYT en az 16 Net Üstü

YKS'DE 250 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

TYT 16 Net ➡ AYT en az 40 net Üstü

TYT 20 Net ➡ AYT en az 39,5 net Üstü

TYT 25 Net ➡ AYT en az 37,5 Net Üstü

TYT 30 Net ➡ AYT en az 35 Net Üstü

TYT 40 Net ➡ AYT en az 32 Net Üstü

YKS'DE 300 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

TYT 16 Net ➡ AYT en az 55,5 net Üstü

TYT 20 Net ➡ AYT en az 54 net Üstü

TYT 25 Net ➡ AYT en az 52,5 Net Üstü

TYT 30 Net ➡ AYT en az 50,5 Net Üstü

TYT 40 Net ➡ AYT en az 47,5 Net Üstü

TYT 50 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 294,426 TYT Yerleştirme Puanı: 330,426 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274

TYT 55 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 308,632 TYT Yerleştirme Puanı: 344,632 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 426.756

TYT 60 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 322,837 TYT Yerleştirme Puanı: 358,837 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 348.178

TYT 65 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 338,556 TYT Yerleştirme Puanı: 374,556 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 276.072

TYT 70 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 352,921 TYT Yerleştirme Puanı: 388,921 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 222.528

TYT 75 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 294,426 TYT Yerleştirme Puanı: 330,426 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274

TYT 80 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 367,127 TYT Yerleştirme Puanı: 403,127 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 179.162

TYT 80 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 382,794 TYT Yerleştirme Puanı: 418,794 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 139.267

TYT 85 NET KAÇ PUAN?

TYT Ham Puan: 396,999 TYT Yerleştirme Puanı: 432,999 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 109.171

NOT: Bu sonuçlar 2023 verileri dikkate alınarak hazırlanmış ve kesin olmayıp 2024 TYT'de netler, sınavın zorluk seviyesine ve standart sapmalara göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, sınav daha zor olduğunda, daha düşük netlerle daha yüksek puanlar elde edilebilir. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için standart sapma, üniversitelerin baraj puanları, obp, diploma notu gibi bilgilere sahip olmanız gerekmektedir.