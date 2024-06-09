AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2024? | YKS eşit ağırlık puanı hesaplama - 20, 30, 40, 50, 60, 70 net kaç puan?

AYT EŞİT AĞIRLIK KAÇ NET KAÇ PUAN 2023? | ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar kendi alanlarından soruları cevaplıyor. Sınava sayısal, sözel ve eşit ağırlıktan giren adaylar, net sayısına göre puan hesaplamalarını araştırırken AYT eşit ağırlık puan hesaplama da en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...
AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM tarafından geçtiğimiz sene yayınlanan YKS tercih kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırkenTYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.
NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.
Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:
Matematik: 3.00 puan
Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan Tarih-1 : 2.80 puan Coğrafya-1 : 3.33 puan
Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan
Tarih-1 : 2.80 puan
Coğrafya-1 : 3.33 puan
Bu durumda puan hesaplamada net sayısının yanı sıra hangi dersten kaç net yapıldığı, Ortaöğretim Başarı Puanı ve standart sapma gibi etkenler de önemlidir.
YKS'DE 200 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
- TYT 16 Net ➡ AYT en az 26 net Üstü
- TYT 20 Net ➡ AYT en az 24 net Üstü
- TYT 25 Net ➡ AYT en az 22 Net Üstü
- TYT 30 Net ➡ AYT en az 20 Net Üstü
- TYT 40 Net ➡ AYT en az 16 Net Üstü
YKS'DE 250 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
- TYT 16 Net ➡ AYT en az 40 net Üstü
- TYT 20 Net ➡ AYT en az 39,5 net Üstü
- TYT 25 Net ➡ AYT en az 37,5 Net Üstü
- TYT 30 Net ➡ AYT en az 35 Net Üstü
- TYT 40 Net ➡ AYT en az 32 Net Üstü
YKS'DE 300 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
- TYT 16 Net ➡ AYT en az 55,5 net Üstü
- TYT 20 Net ➡ AYT en az 54 net Üstü
- TYT 25 Net ➡ AYT en az 52,5 Net Üstü
- TYT 30 Net ➡ AYT en az 50,5 Net Üstü
- TYT 40 Net ➡ AYT en az 47,5 Net Üstü
TYT 50 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 294,426
TYT Yerleştirme Puanı: 330,426 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274
TYT Yerleştirme Puanı: 330,426
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274
TYT 55 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 308,632
TYT Yerleştirme Puanı: 344,632 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 426.756
TYT Yerleştirme Puanı: 344,632
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 426.756
TYT 60 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 322,837
TYT Yerleştirme Puanı: 358,837 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 348.178
TYT Yerleştirme Puanı: 358,837
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 348.178
TYT 65 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 338,556
TYT Yerleştirme Puanı: 374,556 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 276.072
TYT Yerleştirme Puanı: 374,556
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 276.072
TYT 70 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 352,921
TYT Yerleştirme Puanı: 388,921 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 222.528
TYT Yerleştirme Puanı: 388,921
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 222.528
TYT 75 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 294,426
TYT Yerleştirme Puanı: 330,426 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274
TYT Yerleştirme Puanı: 330,426
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 523.274
TYT 80 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 367,127
TYT Yerleştirme Puanı: 403,127 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 179.162
TYT Yerleştirme Puanı: 403,127
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 179.162
TYT 80 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 382,794
TYT Yerleştirme Puanı: 418,794 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 139.267
TYT Yerleştirme Puanı: 418,794
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 139.267
TYT 85 NET KAÇ PUAN?
TYT Ham Puan: 396,999
TYT Yerleştirme Puanı: 432,999 TYT Türkiye Geneli Sıralama: 109.171
TYT Yerleştirme Puanı: 432,999
TYT Türkiye Geneli Sıralama: 109.171
NOT: Bu sonuçlar 2023 verileri dikkate alınarak hazırlanmış ve kesin olmayıp 2024 TYT'de netler, sınavın zorluk seviyesine ve standart sapmalara göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, sınav daha zor olduğunda, daha düşük netlerle daha yüksek puanlar elde edilebilir. Daha doğru sonuçlar elde edebilmek için standart sapma, üniversitelerin baraj puanları, obp, diploma notu gibi bilgilere sahip olmanız gerekmektedir.