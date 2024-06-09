Haberler Haberler AYT EŞİT AĞIRLIK SORU CEVAP 2024 | YKS Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

AYT EŞİT AĞIRLIK SORU CEVAP 2024 | YKS Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

YKS'de ikinci oturumun tamamlanmasının ardından adaylar, soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında araştırmalara koyuldu. AYT eşit ağırlıkta Edebiyat'tan 24, Tarih'ten 10, Coğrafya'dan 6, Matematik'ten 30 ve Geometri'den 10 soruya doğru cevap vermeye çalışan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'AYT eşit ağırlık soru cevap 2024, | YKS Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2024 ÖSYM AYT eşit ağırlık PDF indir' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 16:50
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AYT EŞİT AĞIRLIK SORU CEVAP 2024 | YKS Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF

AYT EŞİT AĞIRLIK SORU CEVAP 2024 | ÖSYM tarafından her yıl uygulanan ve üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu tamamlandı. Bu yıl yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı Alan Yeterlilik Testi'nde yer alan Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Matematik ve Geometri derslerinden toplam 80 soruyu cevaplamaları için adaylara 180 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar arama motorlarında soru kitapçıkları ve cevap anahtarını araştırıyor. İşte 2024 AYT eşit ağırlık soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF...

AYT EŞİT AĞIRLIK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

AYT'nin 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlamasının ardından sınav 13.15'te sona erdi. Adaylara Edebiyat'tan 24, Tarih'ten 10, Coğrafya'dan 6, Matematik'ten 30 ve Geometri'den 10 soru olmak üzere toplamda 80 soru soruldu. 9 Haziran'da yapılan AYT'nin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yine aynı tarihte, saat 17.45'te sona erecek olan YDT sınavının tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor. Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlanacak. YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Pazartesi günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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