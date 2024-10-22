Mehmed: Fetihler Sultanı 21. BÖLÜM FRAGMANI | Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 20. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 21. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 21. bölüm fragmanı izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehzade Beyazıd'ın başına gelenlerden dolayı şaşkına dönen, onları suçlayan Mehmed Gülşah ve Bahar'a ne diyecektir? Onlara herhangi bir ceza verecek midir? Haremde yeni bölümde sorumlulukları el mi değiştirecektir? Olası bir çekişmede Mara Hatun krizi nasıl yönetecektir?

Demetrios içinde yaşadığı unutamadığı evlat acısını nasıl dindirecek? Bizans ve Osmanlı arasındaki çekişmenin içinde olmak istemeyen Demetrios'un bundan sonraki planı ne olacaktır? Bu süreçte; çocuğunu ölümünün etkisinin üzerinden atamayan ve Demetrios'a her şeyi bırakıp Mora'ya gidelim diyen Theodore bundan sonrası için ne yapacak? Osmanlı divanında ise işler kızışacaktır. Sultan Mehmed'e sormadan Bali ve Hamza'yı Demetrios'u yaka paça da olsa getirmeleri emrini veren Zağanos Paşa'yı bu bölümde neler bekliyor? Sultan Mehmed işin aslını öğrendikten sonra Zağanos'a karşı tavrı ne olacak?

Binbir ümitlerle Konstantinapol'e gelen namlı kafir Guistiniani Haliç'i Türklere karşı koruyabilecek mi? Her türlü olumsuzluğa ve kendi içlerindeki fikir ayrılıklarına karşı İmparator'un planı ve süreci yönetme biçimi nasıl olacak?

Şehirde Türkler casuslarının olduğunu bilen namlı kâfir bu casusları ve şüphelileri nasıl yakalayacak? Galata'da ise Lomellino'nun Türkler tarafında olacağı karşısında Megadük Notaras Lomellino'ya karşı takındığı tavır ne olacak? Galata'ya Haliç'in zincirini korumak için gönderilen yeniçerileri ne bekliyor? Öte yandan Sultan Mehmed divanında; o zamana kadar görülmemiş büyüklükte bir meşveret tertip edilmesini ister ve bu meşverette sancakbeylerini de görmek istediğini söyler. Sultan Mehmed'e muhalefet eden Teke Sancakbeyi İsmail ise büyük kuşatma öncesi Sultan Mehmed'e karşı politik tavrı nasıl olacaktır?