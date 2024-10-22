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Bahar 21. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 21. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 20:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 20:10
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Bahar 21. BÖLÜM FULL İZLE | Show TV Bahar dizisi son bölüm izle tek parça

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 21. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Rengin'in Bahar'ın evini alması aile içinde bütün dengeleri alt üst etmekle kalmaz aynı zamanda çok büyük bir olaya sebep olur. Seren ve Bahar bu büyük olayın etkisiyle boğuşurken Rengin'in yaptığı hata Bahar'ın çileden çıkmasına sebep olur. Efsun'un ise Seren'i, Aziz Uras'tan ayırmak için yeni planları vardır.

Sinirlerine hakim olamayan Bahar kendini hiç ummadığı bir yerde bulacaktır. Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren'i hem kariyerini kaybetmekle sınanacaktır.

BAHAR 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR TÜM BÖLÜMLER İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Hatice Aslan
  • Ecem Özkaya
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