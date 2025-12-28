CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bomba takas! Son karar Sergen Yalçın'ın



Süper Lig'de ara transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında ses getirecek bir takas gündeme geldi. Tarafların nabız yokladığı görüşmede son kararı teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK, FB spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 10:39 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 11:08


Trendyol Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi yaklaşırken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında dikkat çekici bir takas iddiası ortaya atıldı.



Hürriyet'te yer alan habere göre iki kulüp, toplam dört futbolcunun dahil olduğu bir takas paketi için temas kurdu. İddiaya göre Fenerbahçe; Cengiz Ünder'in bonservisi ile İrfan Can Kahveci karşılığında Beşiktaş'tan iki oyuncu talep etti.



Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Hekimoğlu isimlerini istediği ifade edildi. Beşiktaş cephesinde ise yönetimin önce kendi içinde değerlendirme yapacağı, ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşünün alınacağı aktarıldı. Kararın, Yalçın'ın raporu doğrultusunda şekilleneceği vurgulandı.



Öte yandan İrfan Can Kahveci'yle ilgilenen kulüpler arasında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de bulunduğu belirtildi. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılmış ve bu sezon 12 maçta forma giymişti.



Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı forma altında 12 maçta 4 gol, 2 asist üretti. Beşiktaş'ın gençleri Demir Ege Tıknaz ise 16 maçta 1 gol, 1 asist kaydederken; Mustafa Hekimoğlu 5 karşılaşmada süre aldı.

