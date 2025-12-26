CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da rota Kacper Kozlowski!

Trabzonspor'da rota Kacper Kozlowski!

Ara transfer dönemi için temaslarını hızlandıran Trabzonspor, kadro rotasyonunu güçlendirme adına listesine Gaziantep FK'nın 22 yaşındaki orta saha Kacper Kozlowski’yi aldı. Bordo-mavili yönetimin Polonyalı yıldız için harekete geçmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da rota Kacper Kozlowski!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket ediyor. Fırtına'da Gaziantep'in 22 yaşındaki orta sahası Kacper Kozlowski'yi yakından takip ediyor. Orta sahada 8 ve 10 numara oynayan, ayrıca kanatlarda da forma giyebilen Polonyalı yıldız çok yönlü profiliyle dikkat çekiyor. Transfer çalışmaları kapsamında genç yıldızları izleyen Karadeniz devi, Kozlowski'yi de listesinde tutuyor.

AVRUPA'DA KULÜPLER İZLİYOR

Gaziantep ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek 22 yaşındaki Kozlowski, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı. Polonyalı futbolcu bin 503 dakika sahada kalırken Polonya Milli Takımı'nda da yer alıyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç orta sahanın Trabzonspor'dan gelecek bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Kozlowski'yi Avrupa'da da birçok kulübün scout ekiplerinin yakından takip ettiği ve ocak ayında gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.

GAZİANTEP'TE ÇIKIŞA GEÇTİ

Kacper Kozlowski, kariyerindeki çıkışı Süper Lig'de Gaziantep'te yaşadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kozlowski, kısa sürede adından söz ettirdi.

POLONYALI YILDIZLAR BAŞARILI

Trabzonspor'da geçmişten bugüne forma giyen Polonyalı yıldızların yakaladığı başarı dikkat çekiyor. 2004-2007 yılları arasında orta sahada oynayan Miroslaw Szymkowiak ve 2011-2014 döneminde forma giyen bir diğer orta saha oyuncusu Adrian Mierzejewski, bordo-mavililerde iz bırakan Polonyalı yıldızlar oldu. Kozlowski'nin de benzer şekilde bordo-mavililerde başarılı olma potansiyeli taşıdığı aktarıdı.

BRIGHTON U21'DE OYNADI

Gaziantep'te yıldızını parlatan ve geçtiğimiz sezonun başından bu yana kırmızı- siyahlı formayı giyen Kacper Kozlowski, İngiltere'nin Brighton kulübünün altyapısında yer aldı ve forma giydi. Brighton'ın U21 takımında 2022-2023 yıllarında oynayan Kozlowski, daha sonra İngiliz ekibinin ortak kulüplerden Belçika'nın US Gilloise takımına gitmişti. Genç yıldız esas çıkışını Vitesse ve Gaziantep'te yaptı.

G.Saray'dan Ederson bombası!
F.Bahçe'den Frattesi çıkarması!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
G.Saray'da Onyedika gelişmesi!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! TFF, bahis oynayan 30 gözlemciyi PFDK'ye sevk etti! 00:49
F.Bahçe'ye dev gelir! F.Bahçe'ye dev gelir! 00:49
Sörloth'un anahtarı o isimde! Sörloth'un anahtarı o isimde! 00:49
Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! Dennis transferinde G.Saray'a 3 rakip! 00:49
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 00:49
Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! Beşiktaş'tan Smolcic yoklaması! 00:48
Daha Eski
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 00:48
Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! 00:48
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 00:48
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 00:48
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 00:48
Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! Kavukcu’dan Barış Alper açıklaması! 00:48