Trabzonspor'da rota Kacper Kozlowski!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, ocak ayındaki transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda hareket ediyor. Fırtına'da Gaziantep'in 22 yaşındaki orta sahası Kacper Kozlowski'yi yakından takip ediyor. Orta sahada 8 ve 10 numara oynayan, ayrıca kanatlarda da forma giyebilen Polonyalı yıldız çok yönlü profiliyle dikkat çekiyor. Transfer çalışmaları kapsamında genç yıldızları izleyen Karadeniz devi, Kozlowski'yi de listesinde tutuyor.

AVRUPA'DA KULÜPLER İZLİYOR

Gaziantep ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek 22 yaşındaki Kozlowski, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı. Polonyalı futbolcu bin 503 dakika sahada kalırken Polonya Milli Takımı'nda da yer alıyor. Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen genç orta sahanın Trabzonspor'dan gelecek bir teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. Polonya basınında çıkan haberlerde ise Kozlowski'yi Avrupa'da da birçok kulübün scout ekiplerinin yakından takip ettiği ve ocak ayında gelişmelerin yaşanabileceği dile getirildi.

GAZİANTEP'TE ÇIKIŞA GEÇTİ

Kacper Kozlowski, kariyerindeki çıkışı Süper Lig'de Gaziantep'te yaşadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kozlowski, kısa sürede adından söz ettirdi.

POLONYALI YILDIZLAR BAŞARILI

Trabzonspor'da geçmişten bugüne forma giyen Polonyalı yıldızların yakaladığı başarı dikkat çekiyor. 2004-2007 yılları arasında orta sahada oynayan Miroslaw Szymkowiak ve 2011-2014 döneminde forma giyen bir diğer orta saha oyuncusu Adrian Mierzejewski, bordo-mavililerde iz bırakan Polonyalı yıldızlar oldu. Kozlowski'nin de benzer şekilde bordo-mavililerde başarılı olma potansiyeli taşıdığı aktarıdı.

BRIGHTON U21'DE OYNADI

Gaziantep'te yıldızını parlatan ve geçtiğimiz sezonun başından bu yana kırmızı- siyahlı formayı giyen Kacper Kozlowski, İngiltere'nin Brighton kulübünün altyapısında yer aldı ve forma giydi. Brighton'ın U21 takımında 2022-2023 yıllarında oynayan Kozlowski, daha sonra İngiliz ekibinin ortak kulüplerden Belçika'nın US Gilloise takımına gitmişti. Genç yıldız esas çıkışını Vitesse ve Gaziantep'te yaptı.