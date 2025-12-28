CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Torino’dan Zapata açıklaması! Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi

Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Duvan Zapata hakkında Torino Başkanı Urbano Cairo’dan net bir açıklama geldi. İtalyan başkan, transfer iddialarını doğrulamadı. İşte Cairo'nun açıklaması... (BJK spor haberleri)

Torino Başkanı Urbano Cairo, Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen tecrübeli golcü Duvan Zapata hakkında konuştu. Çıkan transfer haberlerine şaşırdığını belirten Cairo, "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, benim için yeni bir haber" ifadelerini kullandı.

Takımdaki oyuncuların geleceğine dair de açıklamalarda bulunan İtalyan başkan, "Herhangi bir oyuncu ayrılmak istedi mi? Hayır. Oyuncularımız burada mutlu" diyerek kadroda bir ayrılık beklentisi olmadığını vurguladı.

34 yaşındaki Kolombiyalı forvet, bu sezon Torino formasıyla 12 resmi maçta görev alırken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Zapata'nın, kulübü Torino ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

