Haberler Fenerbahçe Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Anthony Musaba transferinin etik açıdan doğru olmadığını ancak kulüp adına bir yönetim başarısı olduğunu söyledi. Bilen, Samsunspor'un yaklaşık 20 yıl sonra ciddi bir gelirle oyuncu satmasının kulüp adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 14:36 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 15:06
Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine günler kala dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Fenerbahçe Samsunspor'un 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anthony Musaba için devreye girdi. Musaba'nın sarı-lacivertliler ile anlaşmasının ardından Karadeniz temsilcine karşı tutumu kulüp tarafından tepki toplamıştı. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, konuyla alakalı basın mensuplarına kapsamlı bir açıklama yaptı. Musaba'nın sözleşmesinde sezon başında yurt içi ve yurt dışı transferler için serbest kalma maddesi bulunduğunu hatırlatan Bilen, "Buraya kadar her şey normal. Oyuncunun belirlenen bedel ödendiğinde serbest kalma hakkı vardı. Ancak normal olan, böyle bir talep geldiğinde menajerin ya da oyuncunun kulübü bilgilendirmesidir. Bu yapılmadı" şeklinde konuştu.

Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

"BU DURUM HEM MENAJER HEM DE OYUNCU AÇISINDAN CİDDİ BİR EKSİKLİKTİR"

Transfer görüşmelerinin perde arkasında yürütüldüğünü ve Samsunspor yönetimi ile teknik heyetin bu süreçten haberdar edilmediğini belirten Bilen, "Birkaç maç öncesinden sözlü bir anlaşma yapılmış, resmiyeti beklenmiş. Bu durum bizim nezdimizde hem menajer hem de oyuncu açısından ciddi bir eksikliktir. Oyuncunun hocasına, futbol direktörüne ya da yöneticilerine bunu paylaşması gerekirdi" diye konuştu.

Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

"SORUMLULAR; MENAJER, OYUNCU VE BU İŞTEN SORUMLU OLAN KULÜP YÖNETİCİSİDİR"

Sosyal medya ve ulusal basında yer alan haberlerin ardından transfer sürecinin ortaya çıktığını aktaran Bilen, görüşmeleri yürüten kulübün o ana kadar Samsunspor'a herhangi bir resmi bilgilendirme yapmadığını söyledi. Bilen, "Bu davranış etik değildir. Eksik ve hatalıdır. Bu hatanın sorumluları menajer, oyuncu ve bu işten sorumlu olan kulüp yöneticileridir" ifadelerini kullandı.

Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Fenerbahçe camiasıyla ilgili tepkileri de değerlendiren Bilen, yanlışların camialara mal edilmesinin doğru olmadığını dile getirerek, "Bir kulübün yöneticileri hata yaptığında bunun bedelini tüm camiaya yüklemek doğru değil. İki büyük camiayı karşı karşıya getirecek bir dil kullanılmasını biz de doğru bulmuyoruz" dedi.

Kırmızı-beyazlı kulübün transfer politikasını nasıl şekillendirdiklerini anlatan Bilen, "Biz bugüne kadar etik dışı bir transfer sürecinin içinde olmadık, olmayız. Bir oyuncuyla ilgileniyorsak önce kulübünün kapısını çalar, izin isteriz. Futbolun marka değerini korumak bunu gerektirir" dedi.

Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

"YAKLAŞIK 20 YIL SONRA İLK KEZ CİDDİ BİR BEDELLE OYUNCU SATIYORUZ"

Musaba transferinin kulüp için ciddi bir ekonomik getiri sağladığını vurgulayan Bilen, "Altı ayda Samsunspor, oyuncusunu vitrine koyup satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır. Samsunspor yeniden sahnelere döndü" ifadelerine yer verdi.

Samsunspor'dan flaş Musaba açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

"MUSABA'YA DA YENİ TAKIMINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Samsunspor'un bundan sonra da oyuncular için cazip bir vitrin olmaya devam edeceğini ve bu doğrultuda transfer politikasını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Bilen, "Oyunculara 'gel, oyna, Samsunspor'da vitrine çık' diyebileceğimiz bir noktadayız. Bu kulübümüzün imajı açısından çok değerlidir. Musaba'ya da yeni takımında başarılar diliyoruz. Biz kendi yolumuza bakacağız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

SON DAKİKA
6
