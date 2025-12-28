Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı Devler Ligi maçında sakatlanan ve bir süre formasından uzak kalan Uğurcan Çakır hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Çakır'ın tamamen iyileştiği ve o maçta sahada olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 11:08
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Uğurcan Çakır hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Çakır, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın 13 Aralık tarihinde Hesap.com Antalyaspor ve 21 Aralık tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmıştı. Milli futbolcu aynı zamanda sarı-kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta da forma giyememişti.
Uğurcan Çakır hakkında son olarak sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.
UĞURCAN ÇAKIR SAHADA OLACAK
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son iki maçta da takım arkadaşlarını yalnız bırakan Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eski takımı Trabzonspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçında eldivenlerini tekrardan Günay'dan geri alması beklenen Uğurcan Çakır'ın tamamen iyileştiği öğrenildi.