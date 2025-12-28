CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı Devler Ligi maçında sakatlanan ve bir süre formasından uzak kalan Uğurcan Çakır hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Çakır'ın tamamen iyileştiği ve o maçta sahada olacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 11:08
Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Uğurcan Çakır hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

Çakır, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın 13 Aralık tarihinde Hesap.com Antalyaspor ve 21 Aralık tarihinde Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda takımını yalnız bırakmıştı. Milli futbolcu aynı zamanda sarı-kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 Aralık Perşembe günü RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta da forma giyememişti.

Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

Uğurcan Çakır hakkında son olarak sarı-kırmızılıları sevindiren bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

UĞURCAN ÇAKIR SAHADA OLACAK

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son iki maçta da takım arkadaşlarını yalnız bırakan Uğurcan Çakır'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a Uğurcan Çakır müjdesi! O maçta sahada olacak

Eski takımı Trabzonspor ile oynanacak olan Süper Kupa maçında eldivenlerini tekrardan Günay'dan geri alması beklenen Uğurcan Çakır'ın tamamen iyileştiği öğrenildi.

