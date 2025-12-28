Erzurumspor-Çorumspor maçı CANLI izle! Erzurumspor-Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ederken Erzurumspor, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Erzurumspor-Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya dair yayın saati ve kanal bilgileri…

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 11:32
Erzurumspor-Çorum FK maçı canlı izlemek için TIKLA

Erzurumspor ile Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Maçı canlı takip etmek isteyen sporseverler, müsabakanın yayınlanacağı kanalı, başlama saatini ve şifresiz yayın durumunu araştırıyor. Erzurumspor-Çorum FK maçına dair tüm canlı yayın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Erzurumspor-Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ERZURUMSPOR-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor-Çorum FK maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak.

ERZURUMSPOR-ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor-Çorum FK maçı, saat 16:00 başlayacak.

ERZURUMSPOR-ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Erzurumspor ve Çorum FK'nin karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Erzurum'da, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak.

ERZURUMSPOR-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor ile Çorum FK arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

