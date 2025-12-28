Amedspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amedspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı canlı izle

Trendyol 1. Lig'de puan mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Amedspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın başlama saatini ve yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor. Peki Amedspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMEDSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Iğdırspor maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

AMEDSPOR-IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve Iğdırspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.