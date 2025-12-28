CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Amedspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Amedspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Amedspor-Iğdır FK maçı saat kaçta?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Canlı yayın var mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte maç öncesi merak edilen tüm detaylar…

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 12:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amedspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı canlı izle

Trendyol 1. Lig'de puan mücadelesi tüm hızıyla sürerken, Amedspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın başlama saatini ve yayıncı kuruluş bilgilerini araştırıyor. Peki Amedspor-Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMEDSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Iğdırspor maçı, 28 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

AMEDSPOR-IĞDIRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor ve Iğdırspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, Diyarbakır'da, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

AMEDSPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Iğdırspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

