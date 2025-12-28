CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İngiliz devi Sörloth transferinden çekildi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

İngiliz devi Sörloth transferinden çekildi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Fenerbahçe ile ismi transferde anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz basınından sarı-lacivertlileri sevindirecek bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 11:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İngiliz devi Sörloth transferinden çekildi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Ara transfer döneminin başlamasına günler kala, ismi transferde bir süredir Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Norveçli golcü için son olarak İngiliz basınından sarı-lacivertlileri sevindirecek bir transfer iddiası gündeme geldi.

İngiliz devi Sörloth transferinden çekildi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Premier Lig'in dev takımlarından Liverpool'un, Isak'ın sakatlığı sonrası hücumda Ekitike'nin yanına bir alternatif bulmak istediği ve bu doğrultuda Sörloth'u kiralık olarak kadrosuna katabileceği öne sürüldü.

İngiliz devi Sörloth transferinden çekildi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

TEAMtalk'ta yer alan haberde, Atletico Madrid'in Sörloth için 35-40 milyon euro arasında bir teklif gelirse bunu değerlendirebileceği iddia edildi. Haberin devamında bu paranın sterlin değeri olarak 30,5 ile 35 milyon euro arası bir rakama denk geldiği ve yaz transfer döneminde Isak ile Ekitike'yi almak için yüksek bir bonservis bedeli ödeyen Liverpool'un Sörloth için Atletico Madrid'in beklediği ücreti ödemesinin beklenmediği vurgulandı.

İngiliz devi Sörloth transferinden çekildi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Alexander Sörloth'un Atletico Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli golcü, yeni sezonda İspanyol ekibinin formasını 22 maçta giyerken 5 gol 1 asistlik performans gösterdi.

İngiliz devi Sörloth transferinden çekildi! Fenerbahçe'ye müjdeli haber

İŞTE O HABER

G.Saray'dan Icardi kararı!
D&R E-TİCARET - Reklam
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Şevval Şahin'in yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu listede | 34 gece kulübüne baskın
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
G.Saray'a Uğurcan müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü-Ümraniyespor maçı bilgileri Keçiörengücü-Ümraniyespor maçı bilgileri 11:07
Westbrook Magic Johnson'ı geçti! Westbrook Magic Johnson'ı geçti! 10:53
Jota’nın çocukları seremoniye çıktı Jota’nın çocukları seremoniye çıktı 10:47
Beşiktaş ile F.Bahçe arasında bomba takas! Beşiktaş ile F.Bahçe arasında bomba takas! 10:39
Serik Belediyespor-Boluspor maçı bilgileri Serik Belediyespor-Boluspor maçı bilgileri 10:32
Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! 09:58
Daha Eski
Beşiktaş'tan Monaco'nun yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Monaco'nun yıldızına kanca! 09:52
İşte G.Saray'ın Ugarte teklifi! İşte G.Saray'ın Ugarte teklifi! 09:45
Kenan Yıldız'a hocasından flaş övgü! Kenan Yıldız'a hocasından flaş övgü! 09:26
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 09:06
G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! 08:46
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43