Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un hem savunmada sertlik hem de hücumda dinamizm sağlayacak bir orta saha talebi doğrultusunda harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu kapsamda Manchester United'ın 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için temaslarını sıklaştırdı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösterilen Ugarte için Galatasaray'ın kiralama ağırlıklı bir teklif hazırladığı öğrenildi. İngiliz kulübünün 30 milyon euro'nun üzerinde bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu 25 milyon euro'luk paket üzerinde durduğu belirtildi.