Galatasaray'ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arasında orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Manchester United forması giyen Uruguaylı yıldız Manuel Ugarte için kiralama formülünü masaya koydu. Sarı-kırmızılıların önünde Lyon ve Napoli engeli var. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 09:45
Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un hem savunmada sertlik hem de hücumda dinamizm sağlayacak bir orta saha talebi doğrultusunda harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu kapsamda Manchester United'ın 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için temaslarını sıklaştırdı.

Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösterilen Ugarte için Galatasaray'ın kiralama ağırlıklı bir teklif hazırladığı öğrenildi. İngiliz kulübünün 30 milyon euro'nun üzerinde bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu 25 milyon euro'luk paket üzerinde durduğu belirtildi.

Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

RAKİPLER GÜÇLÜ

Fransız basınında yer alan haberlere göre Ugarte'ye Lyon ve Napoli de talip. Bu nedenle Galatasaray cephesinde temasların hız kazanması dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE

Haberde ayrıca Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera ile orta sahanın kilit ismi Lucas Torreira'nın, milli takımdan arkadaşları Ugarte'yi İstanbul'a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği vurgulandı.

Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

UNITED'DA ARADIĞINI BULAMADI

Ugarte, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Uruguaylı yıldız, İngiliz ekibinde beklentilerin gerisinde kalırken, teknik direktör Ruben Amorim tarafından yalnızca 12 resmi maçta forma şansı buldu. Savunmacı yönüyle öne çıkan Ugarte, bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.

