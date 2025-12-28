Galatasaray’ın Ugarte teklifi ortaya çıktı! Transferde 2 güçlü rakip

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un hem savunmada sertlik hem de hücumda dinamizm sağlayacak bir orta saha talebi doğrultusunda harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, bu kapsamda Manchester United'ın 24 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Manuel Ugarte için temaslarını sıklaştırdı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olarak gösterilen Ugarte için Galatasaray'ın kiralama ağırlıklı bir teklif hazırladığı öğrenildi. İngiliz kulübünün 30 milyon euro'nun üzerinde bonservis beklentisi olduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu 25 milyon euro'luk paket üzerinde durduğu belirtildi.
RAKİPLER GÜÇLÜ
Fransız basınında yer alan haberlere göre Ugarte'ye Lyon ve Napoli de talip. Bu nedenle Galatasaray cephesinde temasların hız kazanması dikkat çekiyor.
MUSLERA VE TORREIRA DEVREDE
Haberde ayrıca Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera ile orta sahanın kilit ismi Lucas Torreira'nın, milli takımdan arkadaşları Ugarte'yi İstanbul'a gelmeye ikna etmek için devreye girdiği vurgulandı.
UNITED'DA ARADIĞINI BULAMADI
Ugarte, geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'den Manchester United'a 50 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Uruguaylı yıldız, İngiliz ekibinde beklentilerin gerisinde kalırken, teknik direktör Ruben Amorim tarafından yalnızca 12 resmi maçta forma şansı buldu. Savunmacı yönüyle öne çıkan Ugarte, bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.