Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi ligde kritik puan kaybı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig 26. hafta maçında Wolverhampton ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Nottingham Forest, çıktığı son 3 resmi maçı kazanamadı. İngiliz ekibi son galibiyetini, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son haftasında Macar ekibi Ferencavros'u 4-0 mağlup ederek almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Nottingham Forest 27 puana yükselse de düşme hattından uzaklaşamadı. Wolverhampton ise 9 puana yükseldi ancak son sırada yer almaya devam etti.

SIRADAKİ RAKİP F.BAHÇE

Nottingham Forest, sıradaki maçında UEFA Avrupa Ligi play-off aşaması ilk mücadelesi için Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak.