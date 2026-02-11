CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi ligde kritik puan kaybı!

Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi ligde kritik puan kaybı!

İngiltere Premier Lig 26. hafta maçında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Wolverhampton'ı sahasında ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 00:21
Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi ligde kritik puan kaybı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig 26. hafta maçında Wolverhampton ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Nottingham Forest, çıktığı son 3 resmi maçı kazanamadı. İngiliz ekibi son galibiyetini, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son haftasında Macar ekibi Ferencavros'u 4-0 mağlup ederek almıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Nottingham Forest 27 puana yükselse de düşme hattından uzaklaşamadı. Wolverhampton ise 9 puana yükseldi ancak son sırada yer almaya devam etti.

SIRADAKİ RAKİP F.BAHÇE

Nottingham Forest, sıradaki maçında UEFA Avrupa Ligi play-off aşaması ilk mücadelesi için Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak.

Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
