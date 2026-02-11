CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı

Galatasaray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 21:38
Galatasaray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktik antrenmanın ardından 4 takımlı turnuvayla günü bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, 12 Şubat Perşembe saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray-ikas Eyüpspor mücadelesi, 13 Şubat Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..."
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 19:48
Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! 19:22
Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret 18:22
Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı 18:18
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 18:02
Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." 18:00
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! 17:58
Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları 17:58
F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi 17:44
Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! 16:56
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 16:48
Göztepe'den savunma duvarı! Göztepe'den savunma duvarı! 16:42