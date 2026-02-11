Galatasaray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktik antrenmanın ardından 4 takımlı turnuvayla günü bitirdi.
Sarı-kırmızılılar, 12 Şubat Perşembe saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray-ikas Eyüpspor mücadelesi, 13 Şubat Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.