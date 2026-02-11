CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Türk Telekom 8'li final turunda! NINERS Chemnitz'i mağlup ettiler

Türk Telekom 8'li final turunda! NINERS Chemnitz'i mağlup ettiler

Türk Telekom, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 18. ve son haftasında Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 79-62 yenerek 8'li final turuna yükseldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 21:33
Türk Telekom 8'li final turunda! NINERS Chemnitz'i mağlup ettiler

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 18. ve son haftasında Türk Telekom, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'i 79-62 yendi.

Bu sonuçla grubu 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle tamamlayan başkent ekibi, organizasyonda 8'li final turunda mücadele edecek.

Maç, iki takımın karşılıklı sayılarıyla başlarken ilk 4 dakika konuk ekibin 9-8 üstünlüğüyle geçildi. Takımların sayı bulmakta zorlandığı orta bölümün ardından Türk Telekom, Smith'in üç sayılık basketiyle 13-12 öne geçti. Kalan bölümde hücumda etkisini artıran Türk Telekom, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyoda başkent ekibi Smith'in üçlüğüyle başlasa da NINERS Chemnitz, 8 sayılık seriyle 25-23 öne geçti. Türk Telekom, devre arasına 4 dakika 55 saniye kala Usher ile farkı 3'e (28-25) çıkardı. Kalan dakikalarda hücumda üstünlük kuran NINERS Chemnitz, soyunma odasına 36-34 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Newman'ın üçlüğüne Simonovic ve Trifunovic'in sayılarıyla karşılık veren Türk Telekom, 42-39'luk skorla yeniden öne geçti. Savunmada ve hücumda rakibiyle dengeyi kuran Türk Telekom, son 10 dakikaya 4 sayılık avantajla 56-52 üstün gitti.

Son periyotta rakibine hem oyunda hem de skorda üstünlük kuran Türk Telekom, karşılaşmadan 79-62 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Manuel Attard (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Türk Telekom: Devoe 2, Emircan Koşut 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Trifunovic 13, Simonovic 7, Alexander 6, Allman 14, Smith 14, Bankston, Usher 9, Berkan Durmaz 8, Ata Kahraman

NINERS Chemnitz: Sibande 6, Davis Jr. 8, Newman 13, Bedime 12, Minchev 9, Yebo 14, Uguak, Schakel, Kellig

1. Periyot: 20-17

Devre: 34-36

3. Periyot: 56-52

İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra...
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ı üzen haber! Salah...
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 19:48
Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! 19:22
Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret 18:22
Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı 18:18
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 18:02
Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..." 18:00
Daha Eski
F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! F.Bahçe'nin rakibinde teknik direktör krizi! 17:58
Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları Le Mans-Galatasaray MCT Technic maçı detayları 17:58
F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi F.Bahçeli taraftar Kante'ye sevgisini böyle gösterdi 17:44
Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası! 16:56
Beşiktaş'ta hazırlıklar! Beşiktaş'ta hazırlıklar! 16:48
Göztepe'den savunma duvarı! Göztepe'den savunma duvarı! 16:42