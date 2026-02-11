CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ceza

NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ceza

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets ile Detroit Pistons arasında geçen gece oynanan maçtaki olaylar nedeniyle 4 oyuncuya men cezası verildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 21:35
NBA'de Hornets-Pistons maçındaki olaylar sonrası 4 oyuncuya ceza

ABD basınında yer alan haberlere göre Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 110-104 mağlup ettiği mücadelede çıkan olaylar nedeniyle oyunculardan Isaiah Stewart 7, Miles Bridges ile Moussa Diabate 4'er, Jalen Duren ise 2 maç men cezası aldı.

Hornets-Pistons müsabakasının üçüncü çeyreğinde Jalen Duren ile Moussa Diabate arasındaki gerilimle başlayan ve bir anda diğer oyuncuların da müdahil olmasıyla büyüyen olayların ardından Duren ve Diabate'in yanı sıra Miles Bridges ile Isaiah Stewart oyundan atılmıştı. Son çeyrekte hakemin üzerine yürüyen Hornets Başantrenörü Charles Lee de ihraç edilmişti.

