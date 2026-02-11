CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. A Ligi'ne yükselerek önemli bir başarıya imza atan kırmızı-beyazlılar, 4. torbada yer alacak. Türkiye A Milli Takımı'nın muhtemel rakipleri belli olurken, "Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte, 54 takımın yer alacağı Uluslar Ligi kura çekimi hakkında öne çıkan detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 21:46
UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu için geri sayım sürerken, gözler kura çekimine çevrildi. A Ligi'ne yükselerek önemli bir eşik atlayan Türkiye A Milli Takımı, bu sezon devler sahnesinde mücadele edecek ve kuraya 4. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların olası rakipleri netleşirken, futbolseverler "Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Toplam 54 ülkenin yer alacağı organizasyonda kura heyecanı ve öne çıkan detayları haberimizde bulabilirsiniz...

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonu kura çekimi 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi kura çekimi uefa.tv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE 4. TORBADAN KATILACAK

Vincenzo Montella yönetiminde başarılı bir performansa imza atarak A Ligi'ne yükselen Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Ay-yıldızlıların da bulunduğu A Ligi'nde torbalar ise belli oldu.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI'NIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

A Ligi'nde 4. torbada yer alacak Türkiye A Milli Takımı'nın muhtemel rakipleri şunlar:

1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya

2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

ULUSLAR LİGİ FORMATI

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen UEFA Uluslar Ligi 1. ve 2. maçları 24-29 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak. 2026-2027 sezonu Uluslar Ligi maç takvimi ise şöyle:

1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026

3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026

5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027

