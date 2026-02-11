CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji Litvanya'da çeyrek final biletini kaptı!

Bahçeşehir Koleji Litvanya'da çeyrek final biletini kaptı!

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86 yenerek direkt çeyrek finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 23:48
Bahçeşehir Koleji Litvanya'da çeyrek final biletini kaptı!

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86 yendi.

Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlamayı başaran Bahçeşehir Koleji, direkt çeyrek finale yükseldi.

Salon: Svyturio Arena

Hakemler: Sergio Silva (Portekiz), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan)

Neptunas: Cleary 16, Velicka 15, Majauskas 11, Berucka 15, Waterman 1, Girdziunas 20, Kozys 5, Silins 3, Kneizys, Macijauskas

Bahçeşehir Koleji: Homesley 9, Koprivica 7, Mitchell 8, Flynn 17, Cavanaugh 23, Ford 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Hale 7, Williams 4, Göktuğ Baş

1. Periyot: 21-30

Devre: 45-50

3. Periyot: 67-70

Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..."
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
N. Forest'tan F.Bahçe maçı öncesi puan kaybı! N. Forest'tan F.Bahçe maçı öncesi puan kaybı! 00:20
NBA All-Star 2026 ne zaman? NBA All-Star 2026 ne zaman? 23:49
Bahçeşehir Koleji çeyrek finalde! Bahçeşehir Koleji çeyrek finalde! 23:48
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilgileri Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilgileri 22:51
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! 22:24
Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? 21:46
Daha Eski
G.Saray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı G.Saray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı 21:38
NBA'de olaylı maç sonrası 4 oyuncuya ceza NBA'de olaylı maç sonrası 4 oyuncuya ceza 21:35
Türk Telekom 8'li final turuna yükseldi! Türk Telekom 8'li final turuna yükseldi! 21:33
"F.Bahçe G.Saray'ı taklit etti" "F.Bahçe G.Saray'ı taklit etti" 21:26
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 19:48
Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! 19:22