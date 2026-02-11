NBA All-Star 2026 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kadrolar

Basketbol dünyasının merakla beklediği NBA All-Star 2026 için geri sayım başladı. 13-15 Şubat tarihleri arasında Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek organizasyon, bu yıl 75. kez sahne alarak tarihi bir dönüm noktasına imza atacak. Ancak bu kez parkede alışılmış Doğu-Batı rekabeti yerine bambaşka bir heyecan yaşanacak. All-Star mücadelesi, dört takımlı mini turnuva formatıyla oynanacak. Şimdiden basketbolseverlerin gündeminde iki soru var: "NBA All-Star 2026 ne zaman oynanacak?" ve "Kadrolar belli oldu mu?" Los Angeles'ta düzenlenecek bu özel hafta sonu, hem format değişikliği hem de yıldız isimleriyle unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor.

NBA ALL-STAR'DA 4 TAKIM YER ALACAK

NBA All-Star 2026, alışılmış gösteri maçının ötesine geçerek rekabet dozunu yükselten özel bir formatla sahne alacak. Organizasyonda üç ana All-Star ekibine, Rising Stars turnuvasını kazanan takım da eklenecek ve toplam dört ekip şampiyonluk için parkede olacak.

Yeni sistem, round-robin usulüne dayanacak; yani her takım diğer üç rakiple karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların ardından en iyi performansı sergileyen iki ekip final niteliğindeki şampiyonluk maçında kozlarını paylaşacak.

Müsabakalar 12 dakikalık periyotlar halinde oynanacak ve gecenin sonunda zirveye çıkan takım, NBA All-Star şampiyonu unvanını elde edecek. Hem yıldız oyuncuların hem de genç yeteneklerin sahne alacağı bu format, All-Star heyecanına farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

NBA ALL-STAR KADROLARI BELLİ OLDU

Basketbol dünyasının gözü kulağı Los Angeles'a çevrilmiş durumda. NBA All-Star 2026 kadroları resmen netleşti. Sezon boyunca performanslarıyla fark yaratan yıldızlar, Intuit Dome'da düzenlenecek organizasyonda sahne almaya hazırlanıyor. NBA All-Star kadroları ise şu şekilde:

TEAM USA STARS

-Scottie Barnes

-Devin Booker

-Cade Cunningham

-Jalen Duren

-Anthony Edwards

-Chet Holmgren

-Jalen Johnson

-Tyrese Maxey

Başantrenör: J.B. Bickerstaff

TEAM USA STRİPES

-Jaylen Brown

-Jalen Brunson

-Kevin Durant

-LeBron James

-Kawhi Leonard

-Donovan Mitchell

-Norman Powell

Başantrenör: Mitch Johnson

TEAM WORLD

Giannis Antetokounmpo

-Deni Avdija

-Luka Doncic

-Nikola Jokic

-Jamal Murray

-Pascal Siakam

-Karl-Anthony Towns

-Victor Wembanyama

Sakatlığından dolayı Shai Gilgeous-Alexander kadrodan çıkarılırken, yerine temsilcimiz Alperen Şengün dahil oldu.

Başantrenör: Darko Rajakovic

2026 NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

NBA All-Star maçı 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 01.00'de başlayacak. Intuit Dome'da oynanacak NBA All-Star maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.