CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol NBA All-Star 2026 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kadrolar

NBA All-Star 2026 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kadrolar

NBA tutkunlarının heyecanla geri sayıma geçtiği All-Star 2026 organizasyonu, 13-15 Şubat tarihleri arasında Los Angeles’taki Intuit Dome’da basketbol şölenine dönüşecek. Bu yıl 75. kez düzenlenecek olan dev etkinlik, klasik Doğu-Batı kapışmasının dışına çıkarak yepyeni bir formatla sahne alacak. All-Star karşılaşması, dört takımdan oluşan mini bir turnuva sistemiyle oynanacak ve ABD’li yıldızlarla uluslararası oyuncuları aynı potada buluşturacak. Basketbolseverler şimdiden “NBA All-Star 2026 ne zaman?” ve “NBA All-Star kadrolar açıklandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 23:49
NBA All-Star 2026 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte kadrolar

Basketbol dünyasının merakla beklediği NBA All-Star 2026 için geri sayım başladı. 13-15 Şubat tarihleri arasında Los Angeles'taki Intuit Dome'da düzenlenecek organizasyon, bu yıl 75. kez sahne alarak tarihi bir dönüm noktasına imza atacak. Ancak bu kez parkede alışılmış Doğu-Batı rekabeti yerine bambaşka bir heyecan yaşanacak. All-Star mücadelesi, dört takımlı mini turnuva formatıyla oynanacak. Şimdiden basketbolseverlerin gündeminde iki soru var: "NBA All-Star 2026 ne zaman oynanacak?" ve "Kadrolar belli oldu mu?" Los Angeles'ta düzenlenecek bu özel hafta sonu, hem format değişikliği hem de yıldız isimleriyle unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor.

NBA All-Star 2026

NBA ALL-STAR'DA 4 TAKIM YER ALACAK

NBA All-Star 2026, alışılmış gösteri maçının ötesine geçerek rekabet dozunu yükselten özel bir formatla sahne alacak. Organizasyonda üç ana All-Star ekibine, Rising Stars turnuvasını kazanan takım da eklenecek ve toplam dört ekip şampiyonluk için parkede olacak.

Yeni sistem, round-robin usulüne dayanacak; yani her takım diğer üç rakiple karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların ardından en iyi performansı sergileyen iki ekip final niteliğindeki şampiyonluk maçında kozlarını paylaşacak.

NBA All-Star 2026 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Müsabakalar 12 dakikalık periyotlar halinde oynanacak ve gecenin sonunda zirveye çıkan takım, NBA All-Star şampiyonu unvanını elde edecek. Hem yıldız oyuncuların hem de genç yeteneklerin sahne alacağı bu format, All-Star heyecanına farklı bir boyut kazandırmaya hazırlanıyor.

NBA ALL-STAR KADROLARI BELLİ OLDU

Basketbol dünyasının gözü kulağı Los Angeles'a çevrilmiş durumda. NBA All-Star 2026 kadroları resmen netleşti. Sezon boyunca performanslarıyla fark yaratan yıldızlar, Intuit Dome'da düzenlenecek organizasyonda sahne almaya hazırlanıyor. NBA All-Star kadroları ise şu şekilde:

NBA All-Star 2026 kadroları

TEAM USA STARS

-Scottie Barnes

-Devin Booker

-Cade Cunningham

-Jalen Duren

-Anthony Edwards

-Chet Holmgren

-Jalen Johnson

-Tyrese Maxey

Başantrenör: J.B. Bickerstaff

TEAM USA STRİPES

-Jaylen Brown

-Jalen Brunson

-Kevin Durant

-LeBron James

-Kawhi Leonard

-Donovan Mitchell

-Norman Powell

Başantrenör: Mitch Johnson

TEAM WORLD

Giannis Antetokounmpo

-Deni Avdija

-Luka Doncic

-Nikola Jokic

-Jamal Murray

-Pascal Siakam

-Karl-Anthony Towns

-Victor Wembanyama

Sakatlığından dolayı Shai Gilgeous-Alexander kadrodan çıkarılırken, yerine temsilcimiz Alperen Şengün dahil oldu.

Başantrenör: Darko Rajakovic

2026 NBA ALL STAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

NBA All-Star maçı 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 01.00'de başlayacak. Intuit Dome'da oynanacak NBA All-Star maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..."
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
N. Forest'tan F.Bahçe maçı öncesi puan kaybı! N. Forest'tan F.Bahçe maçı öncesi puan kaybı! 00:20
NBA All-Star 2026 ne zaman? NBA All-Star 2026 ne zaman? 23:49
Bahçeşehir Koleji çeyrek finalde! Bahçeşehir Koleji çeyrek finalde! 23:48
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilgileri Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilgileri 22:51
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! 22:24
Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? 21:46
Daha Eski
G.Saray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı G.Saray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı 21:38
NBA'de olaylı maç sonrası 4 oyuncuya ceza NBA'de olaylı maç sonrası 4 oyuncuya ceza 21:35
Türk Telekom 8'li final turuna yükseldi! Türk Telekom 8'li final turuna yükseldi! 21:33
"F.Bahçe G.Saray'ı taklit etti" "F.Bahçe G.Saray'ı taklit etti" 21:26
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 19:48
Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! 19:22