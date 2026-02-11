CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan almanın yollarını arayacak. Fatih Tekke yönetiminde bordo mavililer 45 puan toplarken, sarı lacivertliler ise Domenico Tedesco önderliğinde 49 puanla haftaya girdi. Kanarya namağlup ünvanını korumak istersen, Fırtına iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, TS-FB derbisi hakkında öne çıkan detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 22:51
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir mücadeleye sahne oluyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, kritik 90 dakikada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Zirve hattındaki puan farkının belirleyici olabileceği karşılaşmada iki ekip de kayba tahammül etmiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer 45 puanla haftaya girerken, Domenico Tedesco'nun öğrencileri 49 puanla liderlik iddiasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler namağlup serisini devam ettirmek isterken, Karadeniz temsilcisi taraftarı önünde avantajı eline almayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VIP Platinum -B: 20.000 ₺
VIP Platinum A/C: 15.000 ₺
VIP Gold 12.500 ₺
VIP Silver 10.000 ₺
Batı Tribünler 4.250 ₺
Doğu Tribünler 3.750 ₺
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2.250 ₺
Güney - Kuzey Kale Arkası 1.750 ₺

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son 10 maçta Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalardan sarı-lacivertliler 6 kez galip ayrılırken, bordo mavililer ise 3 defa kazandı. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçı da kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH TEKKE'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşısında ligdeki 2 maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol yiyen Karadeniz temsilcisi, 1 gol attı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Fenerbahçe, namağlup ünvanıyla zirve yarışına devam ediyor. Ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde yenilgisiz tek takım konumunda. Oynadığı 21 maçta 49 puan toplayan Fenerbahçe, ligde 2. sırada bulunuyor.

Lookman transferi için şok sözler! "Kör biri bile..."
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra...
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilgileri Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilgileri 22:51
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! 22:24
Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? 21:46
G.Saray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı G.Saray'ın İkas Eyüpspor mesaisi başladı 21:38
NBA'de olaylı maç sonrası 4 oyuncuya ceza NBA'de olaylı maç sonrası 4 oyuncuya ceza 21:35
Türk Telekom 8'li final turuna yükseldi! Türk Telekom 8'li final turuna yükseldi! 21:33
Daha Eski
"F.Bahçe G.Saray'ı taklit etti" "F.Bahçe G.Saray'ı taklit etti" 21:26
İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... İşte Duran'ın ayrılığının perde arkası! G.Saray maçından sonra... 19:48
Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! Beşiktaş Lorenzo Micelli ile nikah tazeledi! 19:22
Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret Panama Ankara Büyükelçisi'nden Beşiktaş'a ziyaret 18:22
Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Ergin Ataman'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı 18:18
PFDK sevkleri açıklandı! PFDK sevkleri açıklandı! 18:02