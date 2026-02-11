Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide hata yapmak istemeyen iki takım da 3 puan almanın yollarını arayacak. Fatih Tekke yönetiminde bordo mavililer 45 puan toplarken, sarı lacivertliler ise Domenico Tedesco önderliğinde 49 puanla haftaya girdi. Kanarya namağlup ünvanını korumak istersen, Fırtına iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, TS-FB derbisi hakkında öne çıkan detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 22:51
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Platinum -B: 20.000 ₺
VIP Platinum A/C: 15.000 ₺
VIP Gold 12.500 ₺
VIP Silver 10.000 ₺
Batı Tribünler 4.250 ₺
Doğu Tribünler 3.750 ₺
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2.250 ₺
Güney - Kuzey Kale Arkası 1.750 ₺
SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN
14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi son 10 maçta Kanarya'nın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalardan sarı-lacivertliler 6 kez galip ayrılırken, bordo mavililer ise 3 defa kazandı. İki takım arasında oynanan 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ayrıca Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçı da kazanarak dikkat çeken bir seri yakaladı.
FATİH TEKKE'NİN FENERBAHÇE KARNESİ
Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşısında ligdeki 2 maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol yiyen Karadeniz temsilcisi, 1 gol attı.
FENERBAHÇE NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de 21 hafta geride kalırken Fenerbahçe, namağlup ünvanıyla zirve yarışına devam ediyor. Ligde 14 galibiyet, 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde yenilgisiz tek takım konumunda. Oynadığı 21 maçta 49 puan toplayan Fenerbahçe, ligde 2. sırada bulunuyor.
