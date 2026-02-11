Trendyol Süper Lig'de 22. hafta, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir mücadeleye sahne oluyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, kritik 90 dakikada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Zirve hattındaki puan farkının belirleyici olabileceği karşılaşmada iki ekip de kayba tahammül etmiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer 45 puanla haftaya girerken, Domenico Tedesco'nun öğrencileri 49 puanla liderlik iddiasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler namağlup serisini devam ettirmek isterken, Karadeniz temsilcisi taraftarı önünde avantajı eline almayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?