Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic Fransa'dan galibiyetle döndü!

Galatasaray MCT Technic Fransa'dan galibiyetle döndü!

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü hafta maçında Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini deplasmanda 94-81 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 00:33
Galatasaray MCT Technic Fransa'dan galibiyetle döndü!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray MCT Technic, Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibini deplasmanda 94-81 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. Fransız temsilcisi ise ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Antares

Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers (Letonya), Lorenzo Baldini (İtalya)

Le Mans Sarthe Basket: Grasshoff 1, Williams 8, Hudgins 10, DiLeo 18, Thomas 8, Borgues 3, Berhanemeskel 15, Doumbia 3, Yeguete 8, Dufeal 7

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 8, Palmer 15, Petrucelli, Gillespie 6, White 11, Robinson 2, McCollum 19, Meeks 5, Buğrahan Tuncer 22, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 22-18

Devre: 48-50

3. Periyot: 69-68

Dursun Özbek: Başkanları karıştırdıklarını düşünüyorum!
G.Saray, Barcelonalı yıldızı sezon sonuna saklıyor!
