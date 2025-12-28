Diogo Jota’nın çocukları Liverpool–Wolves maçında seremoniye çıktı

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Portekizli futbolcu Diogo Jota için futbol dünyası bir kez daha saygı duruşunda bulundu. Jota'nın çocukları Dinis ve Duarte, babalarının kariyerinde önemli yere sahip olan Liverpool ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıktı.
İŞTE O ANLAR
🎥 Trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın çocukları Dinis ve Duarte babalarının forma giydiği Liverpool ve Wolverhampton arasında oynanan maç öncesinde seremonide yer aldı.#DiogoJota pic.twitter.com/rViRT2jdaG— AA SPOR (@aa_spor) December 28, 2025