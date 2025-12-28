Diogo Jota’nın çocukları Liverpool–Wolves maçında seremoniye çıktı

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Portekizli futbolcu Diogo Jota için futbol dünyası bir kez daha saygı duruşunda bulundu. Jota'nın çocukları Dinis ve Duarte, babalarının kariyerinde önemli yere sahip olan Liverpool ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıktı.

İŞTE O ANLAR