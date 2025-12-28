CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Diogo Jota’nın çocukları Liverpool–Wolves maçında seremoniye çıktı

Diogo Jota’nın çocukları LiverpoolWolves maçında seremoniye çıktı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota’nın çocukları Dinis ve Duarte, babalarının formasını giydiği iki kulüp arasında oynanan LiverpoolWolverhampton maçında seremonide yer alarak duygulandırdı. İşte o duygusal anlar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 10:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diogo Jota’nın çocukları Liverpool–Wolves maçında seremoniye çıktı

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Portekizli futbolcu Diogo Jota için futbol dünyası bir kez daha saygı duruşunda bulundu. Jota'nın çocukları Dinis ve Duarte, babalarının kariyerinde önemli yere sahip olan Liverpool ile Wolverhampton Wanderers arasında oynanan karşılaşma öncesinde seremoniye çıktı.

İŞTE O ANLAR

D&R E-TİCARET - Reklam
Beşiktaş ile F.Bahçe arasında bomba takas!
DİĞER
Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye transfer teklifi! Galatasaraylı yıldıza kanca
65 milyon dolarlık şaibe! Ela Rümeysa Cebeci ile anılan Serdar Bilgili'ye "naylon fatura" suçlaması: Organize vergi kaçakçılığı iddiası
İşte G.Saray'ın Ugarte teklifi!
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! Beşiktaş’ta kale için B planı hazır! 09:58
Beşiktaş'tan Monaco'nun yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Monaco'nun yıldızına kanca! 09:52
İşte G.Saray'ın Ugarte teklifi! İşte G.Saray'ın Ugarte teklifi! 09:45
Kenan Yıldız'a hocasından flaş övgü! Kenan Yıldız'a hocasından flaş övgü! 09:26
F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim F.Bahçe'den Almanya çıkarması! İşte hedefteki 3 isim 09:06
G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! G.Saray'dan yeni Sane hamlesi! 08:46
Daha Eski
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:43
Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! Fırtına'dan F.Bahçe ve G.Saray'ın yıldızlarına kanca! 01:41
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile karın keyfini çıkardı! 01:25
Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol Kenan Yıldız yine sahneye çıktı! İşte o gol 01:07
Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı Osimhen, Ndidi ve Lookman Nijerya'yı zafere taşıdı 01:07