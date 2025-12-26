Galatasaray'dan Ederson bombası! Transferi için tarih açıklandı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, “28 Ocak’tan önce vermiyorlar. İstediğimiz oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor” dediği ismi Fotomaç ortaya çıkardı. Kavukcu'nun taraftarlara müjdelediği yıldız futbolcu Atalanta’dan Ederson. İşte sürpriz transfer operasyonundan dikkat çeken detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Transferde doğru ve özel haberin bir numaralı adresi Fotomaç, Galatasaray'ın orta saha transferi için peşinde olduğu ismi ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 28 Ocak'tan önce vermiyorlar" dediği Ederson için ilerleyen günlerde Atalanta ile temasa geçilecek. İtalya'ya çıkarma yapacak yönetim, yıldız futbolcuyla anlaşmaya çalışacak.
NEDEN 28 OCAK?
Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son iki haftası 21 ve 28 Ocak tarihlerinde oynanacak. Atalanta son 16'ya kalma durumuna göre transferde hareket edeceği için Ederson'da beklemeye geçti.
Bu sezon Atalanta formasıyla 17 maça çıkan Ederson, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.