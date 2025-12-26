Galatasaray'dan Ederson bombası! Transferi için tarih açıklandı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transferde doğru ve özel haberin bir numaralı adresi Fotomaç, Galatasaray'ın orta saha transferi için peşinde olduğu ismi ortaya çıkardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Atalanta'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı Ederson'u kadrosuna katmak istiyor.