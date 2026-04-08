Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Cimbom kritik maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Aslan'ın galibiyet sayıları 5. dakikada Barış Alper Yılmaz,19. dakikada Allan Godoi (KK) ve 75. dakikada Mario Lemina'dan geldi. Göztepe'nin tek golünü ise 50. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray 67 puana yükseldi. Cimbom, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile olan puan farkını 4'e yükseltti. Göztepe ise 46 puanla 5. sırada kaldı.

MAÇTAN NOTLAR:

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçın biletleri günler öncesinden tükenirken, müsabaka kapalı gişe oynandı. Her iki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerleri doldururken; atkılar ve flamalarla görsel şölen yaşandı. Galatasaray taraftarları efsane futbolcu Metin Oktay'ın pankartını, "Metin Oktay ruhuyla" mesajıyla açtı.

Göztepeliler kale arkasında ezeli rakipleri Karşıyaka'nın armasının da yer aldığı, yetimhanede büyüyen çocuklara sürdürülebilir destek modeli projesine dikkat çekmek için, "İki yaka tek yürek" pankartı açtı. Hem stadyum hem de stadyum çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Karşılaşma öncesinde Göztepe'nin Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan su topu takımı ile Süper Lig'e çıkan erkek hentbol takımı maç öncesi tribünleri selamladı.

Maç öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Galatasaraylı futbolcular sahaya Lucescu için, "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı.