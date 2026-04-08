Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da İlkay Gündoğan: İlk yarı çok iyi futbol oynadık

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 22:22
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların yıldız ismi İlkay Gündoğan mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNDOĞAN'IN SÖZLERİ

"İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Çok güzel pozisyonlar bulduk. Bağlantıları bulduk. Top bizde kaldı. Defansa çok güzel yardım ettik. İkinci yarıya 3-4 dakika aynı eforla başladık. 3'ü orada atamadık. Galiba ondan sonra yaratılan pozisyonla gol yedik. O da bizim özgüvenimizi biraz bozdu. Çok uzun top atmaya başladık, ikinci topları kaybettik, geri koşularımız iyi değildi. Orada biraz düştük. Sonunda 3. golü bulduk kornerden, oyun da bizim tarafımıza döndü. Göztepe'nin oyunu orada kırıldı. Oyunu rahatlıkla bitirdik. Takımı tebrik ediyorum. Hep bu deplasman konuşuluyordu çok zor diye. Gerçekten çok güzel heyecanlı bir maç oldu. Tribünler güzeldi. Coşkulu bir maçtı. Bizim için güzel ve önemli bir skordu. Yolumuza devam ediyoruz."

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

"Benim için fark etmez, 19-20 ya da 35-36. Her an herkese ihtiyaç olabilir. Ben de aynı eforla idmanlara çıktım. Kendimi hazır tuttum. Bugün benim için çok önemliydi 70 dakika sahada kalmak. Çok maç kalmadı. Her maç bir final olacak. İlk yarı gibi oynarsak, oyuna o ağırlığı koyarsak yolun sonu şampiyonluk olacak."

CEV Kupası'nda şampiyon G.Saray!
İzmir'de kazanan Galatasaray!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail - İran savaşında ateşkes | Trump'tan Lübnan çıkışı | Hürmüz bir açıldı bir kapandı
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..."
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
Eczacıbaşı Dynavit sahasında Zerenspor'u mağlup etti! Eczacıbaşı Dynavit sahasında Zerenspor'u mağlup etti! 20:13
Buruk'tan rotasyon açıklaması! Buruk'tan rotasyon açıklaması! 19:38
Keçiörengücü 3 puanı tek golle aldı! Keçiörengücü 3 puanı tek golle aldı! 19:01
Anadolu Efes-Partizan | CANLI Anadolu Efes-Partizan | CANLI 18:35
Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'de! Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'de! 18:24
Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi sürüyor! Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi sürüyor! 17:54
Daha Eski
Göztepe-Galatasaray maçı | CANLI Göztepe-Galatasaray maçı | CANLI 17:48
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu! Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu! 17:47
İzmir'de dev randevu: Göztepe - Galatasaray İzmir'de dev randevu: Göztepe - Galatasaray 17:42
Vanspor FK farka koştu Vanspor FK farka koştu 16:36
Mechaal'dan Filistin vurgusu! Mechaal'dan Filistin vurgusu! 16:30
Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! 15:59