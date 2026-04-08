Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk Göztepe maçı sonrası konuştu: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 , 23:10 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 , 23:26 Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, 27. hafta erteleme maçında Göztepe deplasmanında 3-1'lik skorla galip geldi. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların 2. başkanı Metin Öztürk çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... Galatasaray

Göztepe

Süper Lig'de Göztepe'yi erteleme maçında 3-1 yenerek son 6 hafta öncesi şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da 2'nci Başkan Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Mayıslar bizimdir" diyen Öztürk, "Çok keyifli bir akşam. Tam bir Galatasaray bayramı. Saat 20.00'de başlayan üç önemli maçımız vardı. Burada şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştık. Göztepe'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Özellikle ikinci yarıda bunu net olarak gösterdiler. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir 3 puan ve 4 puanlık bir fark. İnşallah Dursun başkanımızın dediği gibi 2026 yılında 26'nci şampiyonluğumuzu alıp 4 yıl üst üste şampiyon olacağız" diye konuştu.