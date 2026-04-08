Ziraat Türkiye Kupası
CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!

CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!

Galatasaray Daikin, Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Reale Mutua Fenera Chieri’76'yi 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 22:10
CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kupası finali rövanşında evinde karşılaştığı İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 takımını 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar tarihinde ilk kez bu kupayı kazandı.

2026 CEV Kupası finali rövanşında Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu'nda İtalyan Reale Mutua Fenera Chieri 76 ekibi ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanşta da sahadan 25-27, 25-22, 25-18 ve 25-18 setlerle 3-1 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Galatasaray tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar daha önce CEV Challenge Cup'ta 2009-2010 sezonunda 3. olurken, CEV Cup'ta ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinci olarak sezonu tamamlamıştı.

DURSUN ÖZBEK YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kadın voleybol takımını finalde yalnız bırakmadı. Başkan Özbek, müsabakayı protokol tribününden eşi Mesude Özbek ile izledi.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların final müsabakasında Burhan Felek Spor Salonu'na geldi. Terim, mücadeleyi eşi Fulya Terim ile birlikte protokol tribününden takip etti. Taraftarlar, Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildi.

KAPALI GİŞE

Galatasaray taraftarı, Reale Mutua Fenera Chieri 76 karşılaşmasında tribünleri doldurdu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın biletleri tükenirken, sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla maç boyunca voleybolculara destek oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bosko Milic, Eldar Aliyev

Galatasaray: İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Myriam Sylla, Wang Yuanyuan, Britt Bongaerts (Kaja Grobelna, Naz Aydemir Akyol)

Başantrenör: Alberto Bigarelli

Reale Mutua Fenera Chieri': 76: Sarah Van Aalen, Laura Künzler, Sara Alberti, Anett Nemeth, Stella Nervini, Anastasia Cekulaev, Ilaria Spirito (L) (Karla Antunovic, Elles Dambrink, Alice Degradi)

Başantrenör: Nicola Negro

Setler: 25-27, 25-22, 25-18, 25-18

Süre: 1 saat 46 dakika (36, 24, 24, 22)

İzmir'de kazanan Galatasaray!
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
ABD-İsrail - İran savaşında ateşkes | Trump'tan Lübnan çıkışı | Hürmüz bir açıldı bir kapandı
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..."
Terim'den Lucescu'ya veda!
Eczacıbaşı Dynavit sahasında Zerenspor'u mağlup etti! Eczacıbaşı Dynavit sahasında Zerenspor'u mağlup etti! 20:13
Buruk'tan rotasyon açıklaması! Buruk'tan rotasyon açıklaması! 19:38
Keçiörengücü 3 puanı tek golle aldı! Keçiörengücü 3 puanı tek golle aldı! 19:01
Anadolu Efes-Partizan | CANLI Anadolu Efes-Partizan | CANLI 18:35
Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'de! Batman Petrolspor Trendyol 1. Lig'de! 18:24
Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi sürüyor! Trabzonspor'un Alanyaspor mesaisi sürüyor! 17:54
Daha Eski
Göztepe-Galatasaray maçı | CANLI Göztepe-Galatasaray maçı | CANLI 17:48
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu! Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu! 17:47
İzmir'de dev randevu: Göztepe - Galatasaray İzmir'de dev randevu: Göztepe - Galatasaray 17:42
Vanspor FK farka koştu Vanspor FK farka koştu 16:36
Mechaal'dan Filistin vurgusu! Mechaal'dan Filistin vurgusu! 16:30
Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! Okan Buruk: Takılmamızı bekleyen ittifak var! 15:59