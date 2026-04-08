Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes EuroLeague'de Partizan'ı mağlup etti: İşte maçın özeti

Anadolu Efes EuroLeague'de Partizan'ı mağlup etti: İşte maçın özeti

EuroLeague normal sezon 36. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Partizan'ı mağlup etti. Temsilcimiz, Avrupa arenasında 5 maç sonra galip geldi. İşte maçın detayları...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 22:52
Anadolu Efes EuroLeague'de Partizan'ı mağlup etti: İşte maçın özeti

Anadolu Efes, EuroLeague'in 36'nci hafta maçında konuk ettiği Partizan'ı 79-72 mağlup etti.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇ SONRA SON BULDU

Anadolu Efes'in EuroLeague'de galibiyet hasreti 5 maçın ardından sona erdi. Temsilcimiz bu maçtan önceki son galibiyetini 12 Mart tarihinde Bayern Münih'e karşı almıştı. Anadolu Efes bu sezon toplamda ise 11'inci kez galip geldi. Partizan ise bu sezon 21'inci kez mağlup oldu.

LARKIN 5 AY SONRA PARKEDE

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, yaklaşık 5 ay sonra formasına kavuştu.

Lacivert-beyazlı takımın Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Almanya ekibi Bayern Münih ile 14 Kasım 2025'te yaptığı maçta sakatlanan 33 yaşındaki oyuncu, sahalara döndü.

3 Aralık 2025'te sol kasık tendonundan ameliyat edilen Larkin, uzun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından EuroLeague'in 36. haftasında Partizan ile oynanan mücadelenin 8. dakikasında oyuna girdi. 145 gün sonra Anadolu Efes taraftarının önüne çıkan Shane Larkin, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde ise 12 karşılaşmada forma giydi.

1. Periyot: Anadolu Efes 15-13 Partizan

2. Periyot: Anadolu Efes 24-36 Partizan

3. Periyot: Anadolu Efes 43-50 Partizan

4. Periyot: Anadolu Efes 65-65 Partizan

