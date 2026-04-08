Okan Buruk'tan Göztepe maçı öncesi rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ;

Okan Buruk: "Dünya futbolu için değerli, önemli bir teknik adamı kaybettik. İlk geldiği sezon Lucescu ile çalışmıştım. Lucescu futbolla yaşayan biriydi. Kader onu son maçına Türkiye'de çıkarttı. Allah'tan rahmet diliyorum."

"YUNUS, SARA, TORREIRA VE LANG..."

Çok önemli bir maça çıkacağız. Cumartesi kaybettik, çok hızlı toparlanmalıydık. O maçtan kalan bazı sakatlıklar oldu. Yunus'un ağrıları vardı, Torreira'nın ağrısı vardı, Sara'nın Brezilya'dan dönüşünde sakatlığı vardı, Noa Lang'ın elinde bir sorunu var, temaslı bir oyun olacağı için bugün zorlanabileceğini düşünerek başlatmadık.

"GEÇEN HAFTA GEÇİŞ YEDİK"

"İyi başlayacak, devam edecek, iyi bitirecek bir kadroya sahibiz. Barış'ın hızı ve hareketliliği önemli. Son maç ön alan baskısı yapmadılar ama geçen seneye bakınca yüzde yüz çıktılar, geçen hafta kendi sahalarında beklediler. Oyunun gidişatına göre göreceğiz. Top bizdeyken sahaya doğru yayılamamamız, güvenli olmamamız Trabzon'da kötü sonuca neden oldu. Top kaybı yapmamak gerekiyor. Geçen hafta çok fazla geçiş yedik. Göztepe de çok iyi geçiş yapıyor, direkt oyun oynuyor. Bunu yapmamamız gerekiyor. Topa daha doğru sahip olursak pozisyon bulacağımızı biliyorum."