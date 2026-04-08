Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz: "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey"

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maç sonunda konuk ekibin ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz: "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum."

"Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz."

"Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum."