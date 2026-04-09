Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler hücum bölgesine sol ayaklı bir kanat oyuncusu almak isterken transfer listesinde ise 2 aday yer aldı. İşte o isimler ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Mevcut rotasyonda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın isimlerinin gelecek sezon için yeterli görülmediği, bu bölgeye seviye atlatacak bir takviye planlandığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla önerilen ilk isim Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Riyad Mahrez oldu.
35 yaşındaki yıldızın, 2027'ye kadar sözleşmesi var ama N'Golo Kante örneğinde olduğu gibi yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer aday ise Leon Bailey.
Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.
Bailey, bu sezon Premier Lig'de sadece 9 maçta görev alabildi.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.