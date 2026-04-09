Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler hücum bölgesine sol ayaklı bir kanat oyuncusu almak isterken transfer listesinde ise 2 aday yer aldı. İşte o isimler ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Fenerbahçe yönetimi, bu yaz seçim gündemi olmadan yola devam etmeyi planlarken transfer çalışmalarına da başladı.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Sarı-lacivertli ekibin Başkanı Sadettin Saran, kadro planlamasının Dünya Kupası öncesinde büyük ölçüde tamamlanmasını istiyor.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelik sol ayaklı kanat transferine verilecek.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Mevcut rotasyonda yer alan Kerem Aktürkoğlu, Nene, Anthony Musaba ve Oğuz Aydın isimlerinin gelecek sezon için yeterli görülmediği, bu bölgeye seviye atlatacak bir takviye planlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla önerilen ilk isim Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Riyad Mahrez oldu.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

35 yaşındaki yıldızın, 2027'ye kadar sözleşmesi var ama N'Golo Kante örneğinde olduğu gibi yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer aday ise Leon Bailey.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den hücum bölgesine flaş hamle! İşte transfer listesindeki 2 aday

Bailey, bu sezon Premier Lig'de sadece 9 maçta görev alabildi.

