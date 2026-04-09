Avrupa devleri Nene için sıraya girdi! Fenerbahçe'nin beklediği rakam...
Fenerbahçe'de son haftalarda performansını yükselten Dorgeles Nene ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmak için girişimlere başladığı belirtiliyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise Nene için talep ettiği rakam belli oldu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Başarılı futbolcunun, Fenerbahçe yönetimi ile sürekli temas halinde olduğu ve gelen teklifleri ilettiği gelen haberler arasında.
BEKLENTİ EN AZ 25 MİLYON EURO
Bu arada İngiltere Primier Lig ekiplerinin de önümüzdeki günlerde teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.
Bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada boy gösteren Malili yıldız, 9 gol atarken 7 de asist yaptı. Toplamda 16 gole katkıda bulundu.
Nene'yi isteyen kulüplerin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, genç yıldızı sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
